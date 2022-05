Una Vita anticipazioni: il ritorno che tutti aspettano

By

Una Vita anticipazioni. Uno dei ritorni più aspettati fra gli abitanti di Acacias, riappare lei…Ecco chi e cosa succederà!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: torna lei e cambia tutto ad Acacias

Sta per arrivare il finale della stagione e della serie di Una Vita. Per l’occasione un personaggio fa il suo ritorno in grande stile dopo essere stato a lungo atteso.

Secondo le anticipazioni settimanali nelle prossime puntate italiane di Una Vita, grandi colpi di scena in arrivo per la stagione finale della soap iberica. Infatti, come ben sapete, la soap si sta avvicinando alla sua naturale conclusione e gli autori hanno già anticipato grandi iniziative fra cui il ritorno dell’amatissima Leonor Hidalgo, figlia di Rosina e del defunto Maximiliano.

Secondo la nuova storyline la giovane farà il suo ritorno dal Portogallo insieme al marito Inigo per trascorrere qualche tempo insieme alla madre. Qui, avrà modo di scoprire la situazione economica difficile della madre del patrigno. Rosina e Liberto infatti vivono in delle situazioni altamente complesse e difficili soprattutto dopo aver saputo dell’addio di Casilda, che partirà per l’estero.

Ma fortuna vuole che Leonor faccia il suo ritorno ad Acacias. La giovane donna manderà una lettera alla madre annunciano il suo rientro nel quartiere in maniera definitiva. Ebbene sì, Leonor tornerà per restare e insieme a lei anche il marito e le figlie gemelle. Questa notizia dà una scossa positiva alla coppia, difatti Liberto si rimette subito in carreggiata e Rosina sente che l’arrivo della figlia cambierà per sempre la sua vita.