Una Vita: morte choc ad Acacias, niente sarà come prima

Una Vita anticipazioni. Una morte inaspettata ad Acacias, dopo la sua morte niente sarà più come prima…Ecco chi morirà e perché

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: la sua morte cambia tutto!

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, Genoveva Salmeron (Clara Garrido) ha in piano di uccidere Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) facendo ricadere la colpa sull’ex marito Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Ci riuscirà?

Secondo le anticipazioni settimanali nelle prossime puntate italiane di Una Vita, la Salmeron metterà in piedi un piano astuto. Tutto avrà origine dalle nozze di Aurelio con Anabel (avvenute lontano da Acacias e senza il consenso di Marcos). In quell’occasione Genoveva farà una promessa al suo caro amante: al rientro del messicano Marcos sarà solo storia passata.

Nelle prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5, la dark lady attacca e non demorde vuole provare a catturare due piccioni con una sola fava: Felipe e Marcos. Ma come lo farà?

Da quel che sappiamo grazie alle anticipazioni, la Salmeron racconterà al marito di come Marcos abbia abusato negli anni della giovane Natalia e di come questo avvenimento abbia turbato la ragazza talmente tanto da provare riservo di fronte ad un uomo.

La notizia farà infuriare profondamente Felipe che dopo essersi accertato della veridicità dei fatti e aver consultato l’amico Liberto (Jorge Pobes) deciderà di prendere una via cauta. Ma il corso degli eventi non lo freneranno e ben presto si troverà ad urlare con Marcos in piena piazza di fronte agli occhi indiscreti dei passanti.

Nello stesso tempo, Genoveva tenterà un’imboscata a Marcos. Facendogli credere di voler cedere parte delle sue azioni in società per sottrarre ad Aurelio il primato di vicepresidente. Così lo inviterà a casa e mentre sono in procinto di parlare Natalia sbuca dal nulla per accoltellarlo. Alla fine le due complici abbandoneranno lì il corpo di Marcos e attenderanno che il piano malvagio faccia il suo corso. Riusciranno nell’impresa?