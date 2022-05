Beautiful anticipazioni: Hope ancora in pericolo? La minaccia

Anticipazioni Beautiful dall’America. Hope Logan ancora in pericolo. Il suo matrimonio con Liam è a rischio? Ecco cos’è successo

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni: ancora paura per Hope e il suo matrimonio

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 i telespettatori scopriranno insieme al cast la verità sulla dubbia paternità del bambino che Steffy Forrester porta in grembo.

Le prossime puntate di Beautiful in onda in America, confermano quello che sta succedendo in questo momento in Italia. Secondo le anticipazioni americane arriva la conferma sulla paternità del figlio che Steffy Forrester porta in grembo, ed è Liam.

Se fin ora ci siamo concentrati sulla notizia e su come questa notizia abbia influenzato le scelte e decisioni future di Steffy in questo articolo vogliamo indagare maggiormente il particolare ruolo di Hope. La figlia di Brooke è difatti sposata con Liam Spencer.

Un matrimonio che fino a questo momento possiamo considerare felice. Eppure, Liam in una sbandata di un momento ha tradito Hope con Steffy e da questo incontro Steffy è rimasta incinta. Hope ha perdonato Liam per il tradimento subito ma porta con sé gli strascichi di tutta la vicenda.

Fortunatamente per Hope, alla fine la vicenda non è come sembra. Infatti, il test di paternità di Steffy è stato manomesso. Se all’inizio la persona che viene additata di tutto ciò è stata Thomas. Poteva essere infatti un tranello per riprendersi Hope, alla fine lo stesso Thomas ha aiutato a svelare l’arcano e a trovare il colpevole della manomissione Vinny.

Il figlio di Ridge scoprirà tutto e picchierà Vinny in ospedale preso da un momento di debolezza. Poi racconterà tutto a tutti e così Steffy e Finn potranno coronare il loro sogno di avere un bambino.