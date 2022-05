Cosa si aspettano gli uomini da una relazione? Non è solo “quello”!

Quali aspettative hanno gli uomini in termini di relazione sentimentale? Secondo il loro punto di vista una relazione appagante soddisfa queste condizioni.

Uno studio condotto sull’argomento avrebbe stabilito quali siano le aspettative in amore del pubblico maschile e ciò che desiderano di più non è avere rapporti sessuali frequenti.

L’ Università del Massachusetts ha cercato di fare luce su ciò che gli uomini si aspettano da una relazione. La finalità dello studio era quella di capire in quale modo gli uomini potessero soddisfare i loro bisogni emotivi, psicologici e mentali.

Ecco cosa desidera ogni uomo dalla relazione con la partner

Ogni coppia è a se ed anche ogni individuo per cui la riuscita di un rapporto si ha solo mediante la giusta combinazione della soddisfazione dei bisogni e dei desideri reciproci eppure secondo i risultati dello studio, la maggior parte degli uomini sarebbe felice all’interno della relazione nel caso in cui venissero soddisfatti sei criteri specifici.

Prima di esporvi questi sei criteri vorremmo approfondire il concetto di soddisfazione. Quando si parla di soddisfazione spesso si pensa alle aspettative che ognuno di noi possiede. In realtà nessuno al mondo sarà mai in grado di sodisfare appieno le nostre aspettative, siamo esseri imperfetti e le aspettative solitamente riguardano l’eccellenza desiderata nell’altro.

Le aspettative sono il veleno del rapporto. Non facendo altro che aspettarci che l’altro faccia ciò che desideriamo, ci sentiamo frustrati e delusi. Avere delle aspettative e pensare di volerle soddisfare è come essere vittime dei fantasmi dei nostri desideri idealizzati.

In amore la felicità bussa solo nel caso in cui si è in grado di mettere da parte le aspettative ed accettare l’altro così come è, con i suoi difetti che lo rendono un essere unico.

Bisogna essere comprensivi, accettare l’altro e trattarlo con modi gentili. Sarebbe il mix di questo che renderebbe un uomo veramente felice.

Gli uomini sono chiamati a svolgere il ruolo del capo famiglia, del predatore, del sesso forte eppure nel loro petto batte un cuore tenero e vulnerabile che non aspetta altro che abbassare le difese e mostrare tutte le sue fragilità. Gli uomini ci tengono ad essere elogiati e ad avere al loro fianco una partner che li faccia sentire i migliori in tutto.

Nel dettaglio le sei cose che ogni uomo si aspetta dal rapporto, secondo lo studio sopra citato, sono:

1. La gentilezza

Un uomo abituato a ricoprire il ruolo del duro cerca ciò che il gentil sesso è noto di possedere, la gentilezza. Gli uomini apprezzerebbero avere una partner comprensiva, che si prenda cura di loro, li ami e li apprezzi.

2. La sicurezza

Gli uomini desidererebbero anche sentirsi attraenti e affascinanti. Una partner in grado di valorizzarli e far aumentare la loro autostima nonché una donna altrettanto affascinante al loro fianco. Secondo lo studio il fascino femminile sarebbe commisurato alla capacità femminile di manifestare sicurezza in se stessa. Essere sicuri di sè è un elemento di fascino.

3. L’allegria

Ridere insieme è un bel modo per affrontare la vita. Gli uomini apprezzano il fatto di avere una donna che apprezzi le loro battute e che sia ironica. Le lamentele sono distruttive e contagiose. Avere accanto una persona che abbia il dono di rendere i problemi meno pesanti e sdrammatizzare le situazioni rende la vita più felice.

4. Il sostegno emotivo

Il sostegno emotivo si aggiudica il quarto posto in classifica. Le donne spesso tendono a non ricordare agli uomini cosa apprezzano di loro ma non dimenticano di criticare tutto ciò che fanno. Un modo di essere tanto comune al pubblico femminile e tanto detestato da quello maschile. Due persone che si amano si dovrebbero appoggiare e sostenere reciprocamente. Non è sempre facile ma è importante che la persona amata sia anche il nostro fan numero uno.

5. La semplicità

Gli uomini non amano niente di tutto ciò che è complicato e troppo artefatto ma hanno una innata predizione per la semplicità, e questo vale anche per l’aspetto estetico. Gli uomini apprezzano indubbiamente una donna che curi e valorizzi il suo aspetto ma non che lo faccia in modo eccessivo.

6. Nuovi stimoli

Se da un lato gli uomini vogliono una partner che dia loro sicurezza, dall’altra desiderano non cadere vittime della routine. Non sapere cosa riserva loro il domani e vivere ogni giorno qualcosa di nuovo, che sia stimolante e sorprendente. Questo è l’ultimo desiderio in classifica. Gli uomini desiderano essere spronati, dentro e fuori dal letto. La loro partner ideale li sorprende con fantasie erotiche, posizioni nuove e tutto ciò che tira fuori quando da spazio alla fantasia.