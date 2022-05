Isola dei Famosi, la coppia sprofonda: la Regina in Honduras è sempre Lei!

All’Isola dei Famosi la coppia è sprofondata poco prima della diretta con Ilary Blasi su canale 5 e la regina in Honduras ancora una volta si dimostrare essere Lei!

L’Isola dei Famosi è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani questa sera. Come al solito ad accogliere i telespettatori su canale 5 ci sarà Ilary Blasi con i suoi due fedeli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Senza dimenticare il prezioso supporto fornito dall’inviato Alvin che ha l’arduo compito di coordinare il tutto in Honduras insieme ai concorrenti.

Proprio questi ultimi questa sera dovranno fare i conti con i risultati del televoto e uno di loro dovrà continuare il suo percorso a Playa Sgamada, che al momento accoglie Lory Del Santo e Ilona Staller. Per conoscere però il verdetto dobbiamo attendere la diretta di questa sera in quanto Ilary Blasi chiuderà il televoto in diretta, ma la curiosità è troppa per attendere quel momento e così abbiamo chiesto agli utenti della rete di esprimere una loro preferenza a riguardo ed indicarci chi tra i concorrenti al televoto dovrà abbandonare l’Isola dei Famosi.

Sondaggio Isola dei Famosi: chi deve abbandonare il programma secondo i nostri lettori

I risultati non si sono fatti attendere ed i nostri lettori hanno subito indicato il nome di chi secondo loro tra i concorrenti di Ilary Blasi, che settimana scorsa ha lasciato tutti di stucco con il suo bellissimo look, dovrebbe abbandonare l’Isola dei Famosi questa sera. Prima di svelare il risultato di questo sondaggio, che abbiamo lanciato sui nostri canali social, è bene fare alcuni chiarimenti a riguardo in merito a questi voti.

Il primo punto da chiarire è che questo sondaggio è stato ideato e pubblicato con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e di capire il loro gusto riguardi i personaggi e programmi trattati, senza andare ad influenzare il loro giudizio a riguardo. I risultati, tra l’altro, sono stati ottenuti attraverso una media di voti che abbiamo ricevuti e in fondo a questo articolo trovate le percentuali di riferimenti. Chiariti questi importanti aspetti, vediamo subito chi dovrebbe abbandonare e chi dovrebbe restare all’Isola dei Famosi secondo i nostri lettori.

All’ultimo posto di questa classifica troviamo Estefania Bernal. La bella modella spagnola purtroppo non ha ottenuto il successo sperato e la sua storia d’amore con Roger non ha appassionato il pubblico del piccolo schermo. Tant’è che ha preferito mettere un freno al suo percorso mandando avanti gli altri due concorrenti al televoto.

Al secondo posto, invece, troviamo il rapper Blind. Anche se ha ottenuto una percentuale piuttosto alta anche di voti contro piuttosto che a favore. La regina dell’Honduras ancora una volta si conferma essere lei: Carmen Di Pietro, che ha trionfato anche in questo sondaggio sulla sua permanenza all’interno del programma di Ilary Blasi.