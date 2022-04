Ilary Blasi ha ancora una volta stupito il pubblico de L’Isola dei Famosi con un look decisamente inaspettato e molto “eighties” del tutto inedito. Ecco il look anni ’80 di Ilary Blasi scelto per la dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi come al solito non sbaglia un colpo e riesce sempre a stupire i suoi fan con scelto di stile davvero peculiari. Non ha fatto eccezione l’attesissima dodicesima puntata de L’Isola dei Famosi, per la quale la bella conduttrice ha scelto di indossare un look dai toni viola molto anni ’80. Ma vediamo più da vicino cosa è accaduto durante l’ultima puntata del noto programma targato Mediaset. Come avrete potuto immaginare, anche stavolta al centro delle discussioni ci sono stati Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro!

Un’altra puntata dell’Isola dei Famosi è giunta al termine e, come al solito, ha incatenato il pubblico allo schermo. Sono tanti, infatti, i personaggi di questa edizione con una personalità davvero magnetica e in grado di intrattenere anche il pubblico più esigente. Ilona Staller e Carmen Di Pietro sono due degli esempi più validi. Anche durante quest’ultima puntata, la Di Pietro non ha infatti perso occasione per dare spettacolo con una delle sue solite sceneggiate rivolte al figlio Alessandro, che deve proprio sopportare di tutto (poveretto).

A preoccupare la Di Pietro (a proposito, vi ricordate com’era da giovane?) è il continuo tentativo dal parte del figlio di evitarla (e non possiamo dargli torto). “Lui non accetta le mie gentilezze. A me dà fastidio che quando io dico una cosa, lui non dice sì”, ha sbottato la showgirl visibilmente contrariata. “Deve fare le cose che a qualsiasi mamma darebbe una gioia infinita. Lui mi evita, io dico sempre ad Alessandro di essere gentile, ma lui non fa così. Mi evita! È cambiato, è una rivolta, una ribellione. Un cambiamento totale che non mi aspettavo.” Un atteggiamento da mamma chioccia, quello della Di Pietro, che sta iniziando a infastidire molto anche gli altri concorrenti dell’Isola. Nonostante i soliti battibecchi, a catturare l’attenzione è stata nuovamente Ilary Blasi. Ecco il look scelto dalla conduttrice.

Il look anni ’80 scelto da Ilary Blasi

Per quest’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha optato per un look dai toni decisamente sgargianti.

La showgirl ha abbinato a un paio di pantaloni viola scampanati un top in simil-latex decisamente anni ’80 a collo alto. Una scelta che ha sorpreso tutti, ma che (possiamo dire) assolutamente azzeccata. Il tessuto del top, infatti, ha reso il look più audace e sensuale, mentre qualsiasi altro tessuto avrebbe probabilmente reso l’ensemble finale troppo morigerato e “serioso”. Ai piedi, non potevano mancare le immancabili decollete dal tacco altissimo, a slanciare la sua figura già snella e affusolata. Possiamo dire che, ancora una volta, Ilary ha colpito nel segno! Ma vi ricordate com’era da giovanissima, ai tempi di Miss Italia? Una vera bellezza!