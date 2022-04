Look over 50: ecco i segreti per sembrare più giovane con il tuo outfit!

Per un perfetto look over 50 la prima regola di stile è questa: mai indossare outfit che ti facciano apparire più grande! Perché i capi sbagliati, o gli abbinamenti sbagliati, possono regalarti anni di età! Scopriamo tutti i segreti qui su CheDonna!

Ad ogni nostro cambiamento, fisico e mentale, noi donne sentiamo la necessità di rimodernare il nostro guardaroba, affinché gli abiti che indossiamo riescano a rispecchiare a pieno la nostra personalità e ciò che siamo. Ad esempio, hai appena soffiato le 50 candeline ma ti senti invece di averne soffiate 20? Sei sulla guida di stile giusta, perché oggi qui su CheDonna stiamo per scoprire i segreti per realizzare un perfetto look over 50 che non ti regali anni di età in più!

Sei abituata a svegliarti la mattina e decidere cosa indossare in maniera veloce e frettolosa, ma ti rendi conto quando esci di casa e arrivi a lavoro che l’outfit che stai indossando non ti valorizza e non ti senti a tuo agio. Le persone che ti circondano si rendono conto di questo tuo stato d’animo e quindi non ti complimentano sul look e a volte danno anche giudizi sul tuo outfit, facendoti sentire ancora meno a tuo agio.

Perché il potere della moda si vede proprio in queste piccole cose: quando non ci sentiamo a nostro agio con i capi che indossiamo ci chiudiamo e facciamo fatica a comunicare a chi circonda la nostra personalità, quando invece indossiamo il look giusto ci sentiamo invincibili!

Oggi, qui su CheDonna, stiamo per scoprire come sentirsi invincibili, realizzando dei perfetti look over 50 che ci facciano sembrare più giovane in un batter d’occhio! Come? Iniziamo!

Per un perfetto look over 50 le regole di stile sono queste: non indossare outfit composto da troppi capi eleganti, non lasciare nulla al caso e scegliere sempre la borsa giusta!

Quando realizziamo i nostri look non dobbiamo mai lasciare nessun dettaglio al caso. Però se non siamo più delle adolescenti dobbiamo prestare ancora più attenzione, perché un semplice errore di stile potrebbe rovinare il nostro total look facendoci sembrare ancora più grandi!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo le regole di stile per realizzare un perfetto look over 50:

non indossare mai troppo capi eleganti e seri insieme : per realizzare dei look trendy e freschi, ma adatti al nostro stile di vita, dobbiamo imparare a mixare capi e stili d’abbigliamento. Ad esempio, uno dei segreti per un perfetto look over 50 è evitare di indossare troppi capi eleganti insieme, perché il nostro total look sembrerà serio e noi appariremo più grandi di età. Quindi, si alla giacca blazer, ma da indossare con maglia basica tinta unita e pantalone di cotone. Oppure pantalone del completo con blusa morbida a fantasia e sabot con il tacco in tinta con la maglia. Tessuti morbidi e rigidi in uno stesso outfit è ciò che dobbiamo realizzare.

se indossiamo un look perfetto e non abbiamo i capelli sistemati non riusciremo nel nostro intento di essere trendy! Oppure, abbiamo pensato a tutto, ma la nostra sneakers dimostra i primi segni dell’età? Stessa cosa: sembreremo trasandate in un attimo. Fate attenzione a questi particolari. Meglio indossare un look semplice ma definito, piuttosto che uno complesso e articolato se poi presenta imperfezioni. scegli la borsa giusta: sembrerà banale ma la scelta della borsa è fondamentale per apparire perfetta. Scegliete per il vostro giorno a lavoro shopping bag grandi e di buona qualità. Donerete al vostro look un tocco chic e casual allo stesso tempo. A proposito, è tempo di mare! Ecco tutte le novità in fatto di costumi da bagno di Zara!

Adesso che conoscete tutte le regole di stile non avete scuse: realizzate i look più trendy e chic possibili e indossateli con fierezza! Sarete al top e tutti se ne accorgeranno!