Sai qual è l’accessorio che non può mancare nei tuoi look? Il cerchietto!

Il cerchietto è in assoluto l’accessorio che non potrà mancare nei vostri outfit estivi e primaverili. Ma come si indossa? E soprattutto, quale modello scegliere? Ecco la guida di stile targata CheDonna che risponderà a tutte le vostre domande!

In un 2022 dove la moda è così colorata e spumeggiante gli accessori trovano terreno fertile per colmare i nostri look. Sono tantissimi i modelli di accessori che dovremo indossare in primavera e in estate per essere al passo con le tendenze: borse lavorate, orecchini maxi e collane vistose. Ma l’accessorio che più di tutti sta spopolando nella moda di questa stagione è uno solo: il cerchietto per capelli! Non lo hai mai indossato? E allora scopri come fare, qui su CheDonna!

Nell’arco di questi ultimi due anni la moda è cambiata bruscamente, anche a causa degli avvenimenti che hanno colpito l’intera popolazione mondiale.

Infatti il 2021 è stato caratterizzato da una moda minimale, fatta di tonalità neutre e monocromatiche e di indumenti basici e comodi, in linea con le necessità della popolazione.

Invece tutte le collezioni dei brand di lusso del 2022 si sono colmate di colori, tessuti lavorati e particolari, fantasie e soprattutto accessori. Per un paio di anni li avevamo completamente rimossi dai nostri outfit, ma adesso è arrivato il momento darci alla pazza gioia!

Ad esempio, l’accessorio che non deve mancare assolutamente nei nostri look estivi e primaverili è il cerchietto per capelli! Da abbinare ai nostri look e al nostro make-up!

Volete sapere quale scegliere e come abbinarlo? Scopriamolo insieme!

Il cerchietto per capelli è l’accessorio che non deve mancare nei nostri look più trendy. Da scegliere colorato e vistoso!

Anche se non lo abbiamo mai indossato in vita nostra dobbiamo pensare al cerchietto per capelli non solo come un accessorio di tendenza, ma un vero e proprio salvavita! Darà tono e vitalità al nostro viso anche se i nostri capelli non sono proprio in ordine!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo insieme i modelli di cerchietti di tendenza per il 2022:

colorato in raso : i modelli a tinta unita in tessuto raso sono decisamente tra i più facili da utilizzare. Sceglieteli nelle colorazioni moda, come l’azzurro, il verde pistacchio o il rosa. Ovviamente abbinateli ai vostri look. Sarà la ciliegina sulla torta del vostro outfit.

: i modelli a tinta unita in tessuto raso sono decisamente tra i più facili da utilizzare. Sceglieteli nelle colorazioni moda, come l’azzurro, il verde pistacchio o il rosa. Ovviamente abbinateli ai vostri look. Sarà la ciliegina sulla torta del vostro outfit. alto e di spugna: uno dei modelli più particolari di quest’anno è il cerchietto spugnoso, che se indossato rimane vistoso e subito d’effetto. Considerata la sua forma già impegnativa questo modello di cerchietto può essere scelto anche nelle incarnato. L’accessorio deve donarvi luce, non spegnervi!

uno dei modelli più particolari di quest’anno è il cerchietto spugnoso, che se indossato rimane vistoso e subito d’effetto. Considerata la sua forma già impegnativa questo modello di cerchietto può essere scelto anche nelle incarnato. L’accessorio deve donarvi luce, non spegnervi! pietre, glitter e brillantini: infine troviamo i cerchietti per capelli composti da pietre colorate, perline o brillantini. Per uno stile romantico e principesco. A proposito, la bralette di pizzo è l’indumento sensuale del momento. Sai indossarlo?

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista il cerchietto per capelli!

Alla prossima guida di stile, per rimanere aggiornati su tutte le novità in fatto di fashion, società e molto altro!