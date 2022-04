Una Vita anticipazioni: pericolo di morte ad Acacias, a rischiare è proprio Lei!

Una Vita anticipazioni. Dopo la grande scoperta, arriva un momento difficile proprio per lei! Ecco cosa succederà ad Acacias

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: pericolo in arrivo per Alodia

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, dopo che Alodia Exposito (Abril Montilla) si è concessa al signorino Ignacio Quiroga (Marco Caceres) ha dovuto fare i conti con ben due cose improvvise e che, cambieranno la sua vita.

Nelle prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5 paura e deliro per le vicende che riguarderanno da vicino la vita della domestica Alodia Exposito (Abril Montilla).

La giovane dopo essersi lasciata andare a un momento di pura passione con il nipote di Bellita, Ignacio Quiroga (Marco Caceres) ha scoperto di essere rimasta incinta. Da quel momento in poi, le capiterà una cosa dopo l’altra, tra cui anche il rischio di morire.

Tutto avrà origine quando il giovane aspirante medico si allontanerà da Acacias quando Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) scoprirà che con l’aiuto dell’amico Florencio (Óscar Hernández), il giovane nipote sta prelevando ossa di defunti da alcune fosse comuni per poi studiarle in nome del “progresso scientifico”.

Dopo aver fatto perdere le sue tracce per via di questa discussione avuta con lo zio, Alodia è rimasta ad affrontare la sua gravidanza da sola. Per tale motivo deciderà di rivelare a Bellita (Maria Gracia) che aspetta un figlio da Ignacio.

Inoltre, secondo le nuove anticipazioni Alodia riceverà una telefonata che le cambierà la vita. Infatti, chiamata dal padre avrà la notizia di aver trovato un marito e dunque di poter rientrare a casa. Questa comunicazione, però, non farà altro che far confondere ancora di più le idee di Alodia. La giovane domestica infatti non vuole appioppare al futuro marito il peso di un figlio non suo.

Per questo mix di motivi la giovane compirà un gesto estremo. Con il bisogno di rilassarsi e non pensare a nulla ingerirà un paio di pasticche di sonnifero e dopo essersi abbandonata ad un sonno profondo inizierà a stare male.

Fortunatamente Ignacio, che avrà appreso della gravidanza, tornerà in casa giusto in tempo per prestare alla ragazza il primo soccorso e la aiuterà a vomitare. Ma nonostante il ritorno del nipote di Bellita per Alodia nulla è come sembra. Infatti, il giovane non vorrà avere nulla a che fare con il bambino che la domestica porta in grembo. Al contrario, spingerà Alodia verso quel matrimonio promesso dal padre.