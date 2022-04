Emma Marrone: calze a rete e minigonna, bellezza mozzafiato

Emma Marrone lascia tutti senza parole con la sua bellezza mozzafiato: biondissima, con minigonna e calze a rete, è da infarto.

Emma Marrone regala una foto ai fan mostrando a tutti la sua bellezza mozzafiato con un look che ha già conquistato i suoi milioni di fan. Bellissima e biondissima, la cantante salentina punta su un look prevalentemente total black che esalta il biondo dei suoi capelli portando a casa tantissimi complimenti.

Per una serata con l’amico Francesco Scognamiglio, Emma tira fuori la sua bellezza totalmente naturale con la foto che è diventata virale scatenando l’entusiasmo dei suoi fan.

Il look mozzafiato di Emma Marrone che incanta tutti

Emma non smette di stupire i fan sia sperimentando sempre nuova musica e tuffandosi in diverse avventure che l’hanno portata sul set cinematografico e di una serie tv, ma anche dietro la scrivania della giuria di X Factor. Emma, tuttavia, nel corso degli anni, sin dalla sua avventura nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ha spesso cambiato look. Dai capelli lunghi al caschetto biondo fino ai tagli quasi maschili, Emma è sempre riuscita a stupire.

Anche gli outftit non sono mai banale ed esprimono sempre la forte personalità della cantante salentina che ama sia vestirsi in modo casual con jeans e maglietta, ma anche in modo più elegante e al tempo stesso sensuale. Questa sera ha scelto esattamente di mostrare la sua femminilità con un outfit che sta piacendo a tutti.

Come potete vedere dalla foto qui in alto, Emma, per una serata tra amici, ha scelto minigonna, calze a rete, stivali e un giubbotto, tutto rigorosamente nero. Un look che mette in risalto le forme mozzafiato della cantante salentina che che, professionalmente, sta attraversando un momento positivo, ricco di impegni.

La foto è stata pubblicata dalla stessa Emma tra le storie del suo profilo Instagram, ma i fan l’hanno poi condivisa su tantissime fanpage. Il pubblico della Marrone diventa sempre più ampio, numeroso e raccoglie persona di diverse generazioni. Ci sono adolescenti, donne che hanno cominciato a conoscerla dai tempi di amici, uomini e ragazze che, dopo averla amata quando erano bambine, continuano a seguirla con affetto.

Oltre a sostenere Emma come artista, i fan sperano di vederla presto nuovamente innamorata. La cantante salentina non è ancora riuscita a trovare il suo principe azzurro, ma le fan le augurano di trovarlo presto.