Ascelle scure? I consigli più efficaci per risolvere il problema!

Le ascelle scure sono un bel problema, anche a livello estetico. Segui allora i nostri consigli per porvi rimedio.

Dopo mesi di indumenti super pesanti è giunta l’ora di indossare abiti estivi, inclusi i capi senza maniche. Ma cosa succede se non riesci a entrare nello spirito estivo a causa delle tue ascelle scure?

Anche se le ascelle scure non sono un segno di alcuna condizione medica grave, possono essere innescate per esempio da una rasatura sbagliata o dall’uso di deodoranti chimici e aggressivi.

Consigli semplici ed efficaci per eliminare il problema delle ascelle scure

La presenza di ascelle scure può minare l’autostima di un individuo, privandoli della gioia di indossare gli abiti che desiderano.

Per questo motivo abbiamo selezionato alcuni preziosi consigli per la cura della pelle e soprattutto per eliminare il problema tanto odiato della ascelle scure.

Punta sull’esfoliazione tra i consigli per sbarazzarsi delle ascelle scure

Le cellule morte della pelle, il sudore e lo sporco accumulato negli strati della pelle possono spesso portare alla pigmentazione delle ascelle. Tuttavia, esfoliare regolarmente può aiutare a ridurre l’aspetto scuro della pelle e migliorare l’aspetto generale delle ascelle. Per esfoliare, applica uno scrub per il corpo con una spugna sulle tue ascelle e strofina delicatamente. Se soffri di sensibilità cutanea, puoi tranquillamente usare il detergente che utilizzi di solito per il viso per esfoliare le ascelle. Segui questa routine due volte alla settimana per avere ascelle più lisce e luminose.

Mantieni le tue ascelle pulite

Oltre all’esfoliazione, tenere le ascelle pulite e fresche ogni giorno aiuta a prevenire l’accumulo di sudore e sporco. Fai la doccia regolarmente e lavati le ascelle con acqua calda e sapone. Se sei incline al sudore, indossa abiti larghi e porta con te delle salviette umide per pulire di tanto in tanto le ascelle.

Idrata dopo ogni rasatura

Anche radersi può scurire la pelle, ma idratarsi subito dopo può aiutare a ridurre l’infiammazione delle ascelle. Usa sempre il sapone o la crema da barba prima di raderti e applica una lozione idratante naturale e non profumata sulla zona per ridurre l’irritazione e prevenire i cambiamenti della pelle.

Scegli il deodorante giusto

Il deodorante o il profumo che usi può causare lo scurimento delle tue ascelle. I deodoranti a base chimica possono influenzare negativamente le cellule della pelle che producono melanina e intensificare la pigmentazione. Quindi, usa un deodorante sicuro e senza alcool che possa aiutarti a sbiancare le tue ascelle. Se sudi molto, opta per un deodorante antitraspirante.

Prova alcuni rimedi fai da te per eliminare le ascelle scure

Prova ad usare per le tue ascelle ingredienti della cucina con proprietà sbiancanti naturali come il succo di patate, il succo di pomodoro e il succo di limone. Questi ingredienti infatti, sono agenti schiarenti naturali che possono aiutare a ridurre notevolmente la pigmentazione, se applicati regolarmente.