Nulla batte queste ciambelline, un profumo che riporta indietro nel tempo

Le ciambelline morbide al limone sono diverse da tutte le altre: non hanno bisogno di lievitare e cuociono in pochissimo tempo

Ci sono profumi che ci riportano sempre indietro nel tempo e ci conciliano con la vita. Sapori come quelli delle ciambelline morbide al limone, dolcetti che piacciono a tutti. Non le dobbiamo friggere ma cuocere in forno, non abbiamo nemmeno bisogno di far lievitare l’impasto.

In pratica cuociono come se fosse una torta ma anche in meno tempo. E con la stessa base possiamo realizzare anche ciambelline all’arancia, alla vaniglia o con altri profumi.

Ciambelline morbide al limone, la ricetta passo dopo passo

Queste ciambelline morbide al limone possono essere tranquillamente conservate per una settimana, conservate all’interno di un barattolo di vetro con coperchio oppure in una biscottiera.

Ingredienti:

250 g farina 0

170 fecola di patate

4 uova medie

190 g zucchero semolato

180 ml latte intero

170 g burro

1 limone succo e scorza

12 g lievito istantaneo per dolci

1 pizzico di sale fino

Preparazione:

La lavorazione di queste ciambelline soffici (prova anche questa ricetta) è molto semplice. Tiriamo fuori il burro almeno 20 minuti prima di cominciare a preparare l’impasto, poi cominciamo a lavorarlo in una ciotola con lo zucchero fino a quando diventano una crema.

A quel punto apriamo le uova separando i tuorli dagli albumi. Dobbiamo aggiungere un tuorlo alla volta, incorporarlo e poi andare avanti con gli altri fino a quando sono ben amalgamati tutti. Gli albumi invece montiamoli a neve ferma, con un pizzico di sale fino usando le fruste elettriche in un’altra ciotola, poi teniamo da parte.

Nella ciotola con il composto a base di burro, uova e zucchero versiamo anche la farina, la fecola e il lievito tutti setacciati. Non tutti insieme ma un po’ alla volta, alternandoli con il latte e il succo di mezzo limone filtrato.

Mescoliamo bene tutto con una frusta a mano e quando è tutto ben amalgamato aggiungiamo anche la scorza di limone grattugiata e gli albumi. Dobbiamo fare movimenti dal basso verso l’alto, affinché non si smontino.

Quando avremo ottenuto un impasto liscio e senza grumi, versiamolo in uno stampo in silicone per ciambelline leggermente imburrato, riempiendo bene tutti gli spazi.

Mettiamo a cuocere le nostre ciambelline morbide al limone a 180°, in forno preriscaldato per circa 18-20 minuti. Non devono diventare dorate, solo cuocersi bene anche all’interno.

Una volta cotte, lasciamole raffreddare completamente (meglio su una gratella) e poi tiriamole fuori delicatamente dagli stampini appoggiandole su un vassoio o un piatto per torte. Possiamo spolverarle o meno con zucchero a velo e sono pronte.