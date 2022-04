Ex corteggiatrice di Uomini e Donne l’ha fatto davvero: vita stravolta

Ex corteggiatrice di Uomini e Donne, tra le più amate della storia del programma, cambia radicalmente vita: la drastica scelta.

Dopo aver partecipato a Uomini e Donne, aver sperato di poter concludere il proprio percorso da corteggiatrice con una favola d’amore come quella che, nelle varie edizioni, hanno vissuto altre ragazze come Francesca Del Taglia, Beatrice Valli che tra qualche settimana convolerà a nozze con Marco Fantini da cui ha avuto le figlie Bianca e Azzurra e tante altre, l’ex corteggiatrice ha deciso di cambiare totalmente vita, concludere il percorso di studi che aveva intrapreso e allontanarsi dal mondo dello spettacolo.

Una scelta importante di cui è felicissima e che l’ha portata anche a rinunciare al Grande Fratello Vip per non lasciare da sole le persone che si sono affidate a lei. A svelarlo è stata la stessa ex corteggiatrice che, oggi, svolge con orgoglio la propria professione.

Da Uomini e Donne alla medicina: la nuova vita dell’ex corteggiatrice

L’ex corteggiatrice che ha cambiato totalmente la propria vita è Marta Pasqualato che ha corteggiato Nicolò Brigante il quale le preferì Virginia Stablum. Dopo l’esperienza nel programma di Maria De Filippi, Marta si è laureata in medicina ed oggi lavora come medico di famiglia assistendo i suoi pazienti a cui non ha voluto rinunciare per partecipare ad un reality show.

“Mi avevano chiesto di partecipare ad altri programmi, ho anche fatto un provino per il Grande Fratello poi quando mi hanno chiamata ho rifiutato perché volevo fare il medico“, ha raccontato recentemente al Corriere.