Come abbinare i jeans bootcut ed essere perfetta in ogni occasione

I jeans bootcut sono il must have di questa stagione, ma come li possiamo abbinare? Ecco alcuni look trendy.

I jeans bootcut quest’anno sono ritornati a far parlare di loro: comodi, versatili, adatti per un look last minute, devono assolutamente entrare nel nostro guardaroba primaverile.

Potremmo definirli i cugini dei jeans a zampa, oppure semplicemente la loro versione ridotta, nel senso che l’apertura finale è accennata e non ampia come nel taglio flared.

Il volume sarà anche ridotto, ma la loro potenza nella moda non lo è affatto. E poi c’è da dire che slanciano la figura al massimo e quindi stanno bene praticamente a tutte le donne.

Ma come abbinare i jeans bootcut per essere alla moda? Ecco alcuni esempi.

Ecco come abbinare i jeans bootcut

I jeans bootcut, con la loro “campana” finale ridotta al minimo, sono estremamente versatili. A questo aggiungiamo che sono comodissimi, ecco perché ci piacciono così tanto.

Ma come possiamo abbinare i jeans bootcut? Ecco alcuni outfit pensati proprio partendo da questo capo.

Jeans bootcut e pelliccia (rigorosamente finta)

Certo, forse questi non sono i tempi migliori per questo outfit (dato il caldo), ma possiamo comunque segnarlo e tenerlo a mente per i primi freddi autunnali.

I jeans bootcut e la pelliccia – ovviamente sintetica, non vogliamo affatto promuovere il commercio di quelle vere – a prima vista fanno molto rapper style anni ’90, ma in realtà sono un’accoppiata molto più versatile di quanto si possa immaginare.

Cosa abbinare al jeans bootcut con la pelliccia? Una semplice maglia non troppo appariscente (dato che il look già lo è di per sé) e dei tacchi rotondi.

Jeans bootcut e crop top

I jeans bootcut da abbinare al crop top fa tanto moda girlie anni ’90 e va bene così. Anche nel 2022 possiamo riproporre questa combo e probabilmente potremo riproporla anche tra altri 30 anni e così via.

Che sia colorato, monocolore, con stampe, il crop top è sempre un capo estremamente trendy.

Cosa aggiungere per renderla perfetta? Dei tacchi, una borsa geometrica, dei gioielli che possano impreziosire il look e l’effetto sarà sicuramente wow.

Jeans bootcut e top cut out

Il cut out è la nuova declinazione della sensualità ed è entrato di diritto nella moda di tutto il mondo e, come direbbe qualcuno, stanno bene su tutto (e non saremmo state di certo meglio senza).

Le più grande case di moda lo propongono continuamente ed infatti tutti i capi cut out restano sempre il must have di questa stagione.

Con il jeans bootcut possono formare un’accoppiata vincente: avrai così uno stile casual, ma non troppo e potrai sentirti comunque sexy all’ennesima potenza.

Jeans bootcut e blazer

Il jeans – qualunque esso sia – con il blazer è il tipico duo passpartout: sta bene ovunque, in qualunque occasione.

Puoi indossarlo per andare in ufficio, magari con delle scarpe basse, oppure al massimo con il tacco basso, ma anche per uscire e andare a cena fuori con dei tacchi a spillo e degli accessori sgargianti.

Insomma scegli l’occasione in cui sfoggiare questa combo, aggiungi i dettagli adatti e sarai sempre perfetta.

Jeans bootcut e canotta

Il jeans con la canotta – soprattutto se indossato insieme ad una cintura e a degli stivaletti neri – fa molto primi anni 2000 e questo è molto in linea con la moda Y2K che sta invadendo i cataloghi di tutto il mondo già da un po’.

A questo proposito, ecco anche 5 modi di indossare la canotta ed essere chic al punto giusto.

Del resto, abbiamo imparato quest’anno come non mai, che essere vintage è sempre trendy, perché in realtà il confine tra vintage e contemporaneo è davvero sottile.

Ecco perché questo è un abbinamento che tornerà sempre in voga: sporty al punto giusto, semplice, ma mai banale, potrai indossarlo nelle fresche giornate di primavera e sarai sempre alla moda.