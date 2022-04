Anticipazioni Una Vita: un bacio pericoloso per Felipe

Una Vita anticipazioni. Un bacio inaspettato e pericoloso per Felipe. Ecco a che gioco sta giocando. Scopriamolo insieme!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: Felipe bacia Natalia. Errore o mossa giusta?

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita un bacio cambierà tutte le dinamiche della vita a colle di Acacias. Secondo le anticipazioni Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Natalia Quesada (Astrid Janer) si baceranno. Ma che risvolti avrà la loro storia d’amore?

Nelle prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5 scoppia la passione fra Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Natalia Quesada (Astrid Janer). I due si scambieranno un vero e proprio bacio appassionato ma a che risvolti porterà? Alla fine staranno insieme o si tratta di un bacio fugale e una passione passeggera?

In realtà, quello che avverrà nelle prossime puntate sarà tutt’altro che tinto di passione. Infatti, secondo gli spoiler che abbiamo dai nuovi episodi di Una Vita sembra proprio che la giovane messicana cercherà in ogni modo di allontanare l’Halvarez Hermoso, complice la paura di ripercussioni da parte della dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido)…

Come ben sapete, è stata proprio la Salmeron a lanciare Natalia fra le braccia di Felipe, con la scusa di attaccarlo di presunto tradimento. Ma in realtà, quello che era nato come un gioco, una piccola vendetta studiata dalle due donne “amiche”, alla fine si è trasformata in una storia quasi d’amore. Con un finale scontato e scioccante allo stesso tempo: Natalia si è veramente invaghita dello charme e del fascino dell’avvocato di Acacias.

Inoltre, a seguito degli ultimi risvolti che hanno visto Natalia arrestata dal diplomatico francese Pierre Carron (Raphael Desprez) con l’accusa di essere una spia al servizio dei tedeschi e il successivo rilascio due settimane dopo, grazie alla consulenza legale di Felipe la vicinanza fra i due sarà sempre maggiore.

Infatti, dopo che i due avranno trovato il cadavere del povero diplomatico morto tra le scalinate di una chiesa (ucciso da Soledad sotto mandato di Aurelio), Felipe e Natalia passeranno sempre più tempo insieme. Fino a quando al termine di uno dei tanti pranzi, l’Alvarez Hermoso si farà avanti e darà un bacio alla Quesada.

Inizialmente, la ragazza asseconderà il gesto dell’avvocato ma, quando l’uomo le lascerà intendere di essere disposto ad andare oltre, lei preferirà fermarsi perché le ritorneranno alla mente le tante violenze subite nell’infanzia da Marcos oltre che, alla paura per una reazione controversa di Genoveva.