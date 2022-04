I rimedi naturali contro gli occhi secchi che ti salveranno in primavera

Se hai la propensione ad avere gli occhi secchi, soprattutto durante l’estete, puoi ricorrere ad alcuni rimedi naturali.

Le giornate estive si stanno avvicinando e questo significa che è giunta l’ora di pensare a proteggersi dal caldo. Quindi, non solo dobbiamo proteggere la pelle, ma è importante proteggere anche gli occhi dai raggi UV.

Quando compri gli occhiali da sole, assicurati che forniscano protezione sia dai raggi UVA che UVB. Un altro problema che può verificarsi durante l’estate è l’irritazione agli occhi.

Alcuni rimedi naturali per eliminare il problema degli occhi secchi

Soffri di sensibilità o irritabilità agli occhi? Allora abbiamo trovato la soluzione che fa al caso tuo, selezionando i migliori rimedi naturali.

Qui di seguito puoi consultare i modi naturali per ottenere sollievo dall’irritazione agli occhi durante l’estate.

Spruzza acqua fredda

Spruzzare gli occhi con acqua fredda fornisce un grande sollievo durante l’estate. L’affaticamento e il gonfiore degli occhi possono essere alleviati con il lavaggio a contrasto. Puoi quindi lavare gli occhi con acqua calda e poi spruzzarli con acqua fredda. Questo migliora la circolazione del sangue agli occhi e allevia la congestione.

Acqua ghiacciata/latte freddo

Applica un impacco di acqua ghiacciata o latte freddo direttamente sulle palpebre chiuse e lascia agire per 15-20 minuti. In alternativa, immergi dei batuffoli di cotone in acqua di rose raffreddata e lasciali riposare sulle palpebre per 10-15 minuti.

L’olio di mandorle

La pelle intorno agli occhi è molto delicata. Alcuni dei problemi a cui è soggetta sono le occhiaie, le borse e le linee sottili. Infatti, gli occhi sono una delle prime aree dove si intravedono i primi visibili di invecchiamento.

Come rimedio casalingo quindi, applica quotidianamente olio di mandorle intorno agli occhi e massaggialo leggermente sulla pelle, usando solo l’anulare, per un minuto sotto ogni occhio. Ti consigliamo di massaggiare in una sola direzione ed evita di tirare o allungare la pelle. Lascia agire per 15 minuti e poi procedi ad asciugare delicatamente la zona con un batuffolo di cotone umido.

Bustine di tè

Puoi utilizzare le bustine di tè per rimuovere la stanchezza e alleviare il gonfiore. Immergile in acqua calda, lasciale raffreddare e usale per tamponare gli occhi.

Cetriolo ed albume d’uovo

Mescola il succo di cetriolo e l’albume d’uovo. Applica il composto sotto gli occhi ogni giorno per 20 minuti. Fatto ciò, risciacqua con acqua normale. Il cetriolo ha un effetto astringente, mentre l’albume d’uovo nutre la pelle.se

Patate

Anche le patate grattugiate o il succo di patate, se applicate intorno agli occhi, aiutano a ridurre il gonfiore.

Non dimenticarti la protezione solare

Ovviamente è scontato ma te lo ricordiamo. Prima di uscire sotto al sole, applica una lozione di protezione solare sotto gli occhi. Aggiungi una goccia d’acqua prima di applicarla, per dare una copertura più leggera.