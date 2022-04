E’ stata una delle troniste più amate di Uomini e Donne: oggi ha cambiato vita

Da Uomini e Donne alla vita di oggi, una delle troniste più amate del programma di Maria De Filippi oggi è così.

Da Uomini e Donne sono passati tantissimi volti a cui ci siamo affezionati nel corso degli anni. Basta pensare che, oggi, con il Trono Over seguiamo personaggi che da anni ci tengono compagnia nella fascia pomeridiana con le loro vicende amorose più o meno fortunate.

Nel trono classico invece, molti giovani hanno scelto di tentare una ricerca dell’amore che in diversi casi è stata fruttuosa facendo nascere coppie che hanno coronato anche il sogno di una famiglia. Molti corteggiatori e tronisti scelti da Maria De Filippi utilizzano il talk show come trampolino di lancio anche per una vita professionale nel mondo della tv. Ma tra, di loro, ci sono anche altri che invece hanno cambiato totalmente vita.

Oggi vogliamo andare a scoprire qualcosa di più sulla vita di una delle troniste più amate rimasta sicuramente nel cuore degli italiani. La bellissima ragazza partecipò al programma di Maria nell’edizione del 2015 presentandosi però come corteggiatrice di Fabio Colloricchio. Non fu la prescelta e passò così nell’edizione dopo, ad essere una tronista ma la sua avventura ebbe vita breve poiché dopo poco trovò l’amore al di fuori del programma. Stiamo parlando di Silvia Raffaele: ve la ricordate? Oggi è diventata così.

Vita da mamma e da influencer, ecco com’è oggi Silvia Raffaele

Oggi Silvia Raffaele si è realizzata pienamente, ma al di fuori delle telecamere. Per lei, infatti, la vita è proseguita lontana dai riflettori. L’ex tronista, infatti, è unita sentimentalmente al calciatore Andrea La Mantia con cui sta creando una splendida famiglia. Il 14 maggio del 2021 Silvia è diventata mamma per la prima volta del piccolo Lorenzo.

Siete curiosi di scoprire com’è diventata Teresanna? Seppur non davanti alle telecamere della tv, la Raffaele è oggi davanti all’obiettivo della fotocamera. Andando a dare un’occhiata al suo profilo Instagram ci accorgiamo subito che la bella tronista è diventata una vera e propria influencer in carriera. La sua pagina è seguitissima e conta 702mila follower e tra le foto troviamo moltissimi scatti a tema fashion.

Silvia pubblica spesso dei selfie allo specchio in cui mostra degli splendidi e coloratissimi outfit, che fungono da ispirazione per chi la segue con attenzione. Non mancano anche tantissime foto con il bimbo dolcissimo, che viene spesso ritratto insieme alla mamma o da solo, anche lui con look studiatissimi da perfetto “mini fashion blogger”. Silvia Raffaele ha dunque raggiunto il traguardo più grande che si potesse auspicare: quello di una famiglia felice, senza dimenticare tanta attenzione per sé!