La ganache al cioccolato non viene mai? Ecco gli errori da evitare

Scopri quali sono gli errori che dovresti iniziare ad evitare per ottenere una ganache al cioccolato semplicemente perfetta.

La ganache al cioccolato è una delle preparazioni dolciarie più ambite di sempre. La sua presenza, se ben realizzata, è infatti in grado di impreziosire ogni tipo di dolce offrendogli una crema avvolgente ed un sapore semplicemente unico.

Purtroppo, nonostante la sua semplicità, si tratta di una delle ricette più insidiose tra tutte e per questo in grado di portare a commettere diversi errori. Basta, però, imparare a riconoscerli per poter contare su un prodotto ben fatto e finalmente in grado di rendere migliori i dolci che prepari.

Ganache al cioccolato: gli errori da non fare mai più

Non tutti lo sanno ma la ganache è nata per un errore diventando ben presto una preparazione ricercata e apprezzata in tutto il mondo. La sua consistenza consente infatti di usarla per diversi scopi che vanno dalla farcitura, alle decorazioni e tutto con pochissimi ingredienti tra i quali, inutile dirlo, spicca proprio il cioccolato.

Per poter contare su una preparazione davvero perfetta è però molto importante eliminare alcuni errori di base che una volta compiuti possono portare questa famosa salsa a non venire o a risultare così sbagliata da non poter essere utilizzata come si vorrebbe. Ecco, quindi, gli errori che probabilmente compi ogni volta e che dovresti smettere di fare una volta per tutte.

Usare un cioccolato qualsiasi

Visto che il cioccolato è l’ingrediente principale di questa ricetta, è fondamentale che sia di qualità. Usarne uno qualsiasi è quindi il primo grave errore da non fare mai più. Per prima cosa dovrai sceglierne sempre uno fondente, cercando di stare intorno al 70%. La preparazione richiede infatti il sapore del cioccolato fondente ma anche un quantitativo di grassi che oltre il 70% verrebbe a mancare.

Sciogliere il cioccolato da solo è uno degli errori della ganache

Come già accennato, la ganache nasce da un errore che è quello di versare la panna calda sul cioccolato. Ebbene, questo è l’unico errore che dovrà diventare una regola. Sciogliere il cioccolato prima per semplificarsi la vita è infatti decisamente sbagliato. L’unico risultato sarà infatti quello di stressare il cioccolato e di ottenere un risultato poco convincente.

Usare una panna qualsiasi

Anche la panna ha la sua importanza e in questo caso deve essere scelta di qualità e senza carragenina. Inoltre si dovrà evitare di farla bollire, portandola a scaldarsi e fermandosi prima che il calore diventi troppo. Al contrario, il rischio è quello di rovinarne la struttura e di ottenere una ganache ben diversa da quella che desideri.

Imparare ad evitare questi errori basilari ma davvero gravi ti aiuterà ad ottenere la salsa al cioccolato che tanto ti piace. Una salsa che potrai realizzare di consistenze diverse in base alle tue esigenze e della quale potrai godere al meglio rendendo ogni dolce ancora più bello e più buono ottenendo anche la glassa perfetta. Ciò che conta è non sottovalutare i passaggi sopra riportati e trattare gli ingredienti con il rispetto che merito. I dolci che preparerai ti ripagheranno con risultati semplicemente incredibili.