Test: scegli una casa e ti dirò qual è il tuo vero sogno nel cassetto

Attraverso questo test potrai scoprire qual è il tuo vero sogno nel cassetto. La tua personalità ti permetterà di svelare il mistero

Tutti hanno un sogno nel cassetto, un desiderio nascosto che portiamo con noi sin da quando eravamo soltanto dei bambini. Quante volte abbiamo ascoltato dei bambini mentre dichiaravano al mondo di voler diventare degli astronauti, dei calciatori, dei medici o dei benzinai. A volte, purtroppo, con il passar tempo, mettiamo da parte i nostri sogni per dedicarci alle questioni che riguardano la vita di tutti i giorni.

Oggi potrai tornare indietro a quando eri ancora una bambina e avevi tanti sogni nel cassetto. Questo test ti aiuterà a fare questo tuffo nel passato, alla ricerca della tua anima più fanciullesca. Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica e i profili non si ispirano ad alcuna teoria. È soltanto un intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, abbiamo cinque diverse tipologie di abitazioni: una villa, un appartamento in un condominio, una casa in campagna, un piccolo bilocale e una casa su un albero. Quale preferisci? Qual è la casa dei tuoi sogni? Fai la tua scelta, lasciandoti guidare dall’istinto, senza pensarci troppo. Poi scorri il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test.

Le soluzioni del test

Ecco i cinque profili abbinati alla tua scelta. Dietro ognuno di essi si nasconde la tua vera personalità:

Villa: sei una persona molto ambiziosa, non ti poni alcun limite e vuoi arrivare molto in alto. Il tuo sogno del cassetto è riuscire ad avere successo nella vita, possibilmente in un contesto professionale diverso rispetto a quello nel quale lavori. La villa rappresenta un lusso che sai di non poterti permettere. Sei una sognatrice, spesso ti capita di isolarti in un mondo tutto tuo, perdendo di vista i tuoi reali obiettivi.