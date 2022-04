Una Vita anticipazioni: una scoperta scioccante per Felipe e Natalia

Una Vita anticipazioni. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 Felipe e la giovane messicana Natalia troveranno un qualcosa di davvero “scioccante”…Ecco cosa accadrà!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: Felipe e Natalia trovano un cadavere…di chi è?

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita succederà qualcosa di macabro che avrà come protagonista Soledad Lopez (Silvia Marty) e che vedrà coinvolti anche Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Natalia Quesada (Astrid Janer).

Nelle prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5 scopriremo maggiori dettagli su una questione lasciata in sospeso e di cui vi avevamo parlato ieri. Si tratta di Soledad Lopez. La domestica è stata scovata e riconosciuta come mandante dell’omicidio di Felicia Pasamar (Susana Soleto). Per tale motivo, attualmente, la giovane è in fuga per scappare lontano dalle grinfie e dall’aggressività di Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez).

Dopo aver rivelato al suo signore di essere state lei ad uccidere lentamente con l’arsenico la povera Felicia, Marcos e Soledad hanno avuto un’accesa discussione che ha portato il Bacialupe a mettere le mani sul collo di Soledad.

Da questo scontro violento, Soledad è riuscita a scappare grazie alla complicità di Anabel e di Aurelio. Tuttavia, il giovane messicano non fa mai nulla senza avere qualcosa in cambio ed ha ordinato alla domestica di uccidere il diplomatico francese Pierre Carron (Raphael Desprez) in cambio della sua protezione. Per chi non lo sapesse, il diplomatico è colui che ha mandato in carcere Natalia, accusata di spionaggio tedesco.

In un primo momento Soledad si mostra riluttante nel compiere un tale gesto. Ma in un momento successivo accetterà la missione e nella notte aggancerà Pierre Carron a calle Acacias e lo accoltellerà a morte, lasciando il suo cadavere nei pressi della chiesa.

Chi ritroverà il cadavere dell’uomo? Secondo le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita, saranno proprio Felipe e Natalia. Accorsi sul posto, i due lanceranno subito l’allarme al commissario Belda.

Come facilmente prevedibile, Natalia immaginerà subito che dietro all’omicidio di Carron ci sia suo fratello Aurelio e non esiterà a chiederglielo di fronte a Genoveva Salmeron (Clara Garrido), ancora all’oscuro di quanto orchestrato dall’amante con la complicità di Soledad.

Morale della favola, alla fine Soledad non otterrà il denaro sperato, anzi Aurelio la tartasserà di domande per capire il motivo per cui la donna possedesse la dinamite.