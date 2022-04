Ecco la prova che la vostra coppia è solida e non ha nulla da temere

Desideri un amore solido e duraturo? Se vi sta accadendo questa cosa allora potete investire sul vostro futuro senza esitare.

Un recente studio è risalito al segno infallibile che dimostra che la vostra coppia è solida e che durerà nel tempo. Lo studio in questione è stato condotto dai ricercatori dell’Università ITMO di San Pietroburgo in Russia e dell’Università di Singapore e i risultati sembrano molto credibili.

Se vi sta per accadere la cosa che stiamo per svelarvi è sicuramente un buon segno. Alcuni ricercatori hanno dimostrato che questa cosa accomuna le coppie felici, solide e durature. Se sta accadendo anche a voi è un buon segno.

Se tu e il tuo partner siete sempre più simili è un buon segno

Sapevi dell’esistenza di un algoritmo in grado di valutare la qualità della relazione sentimentale di una coppia semplicemente esaminando i post che questi pubblicano sui social media? Secondo tale algoritmo sarebbe possibile anche capire se un utente è single o impegnato anche nel caso in cui tenga segrete queste informazioni. Questo particolare algoritmo prende in esame due elementi cruciali: il numero di parole legate alle emozioni utilizzate nei post, i luoghi frequentati. Semplicemente analizzando questi due parametri sarebbe possibile stabilire se una persona è single oppure no. La cosa ancora più sorprendente è che questo algoritmo sembrerebbe essere affidabile all‘86%.

Lo studio avrebbe confermato che questi due fattori sono soggetti ad un cambiamento quando un individuo cambia il suo stato da single a impegnato.

Lo stesso studio sarebbe anche stato in grado di risalire ai due segni che dimostrano che il partner è molto innamorato e che la relazione è solida e non ha nulla da temere.

Questi due segni sarebbero:

1. Il “Noi”

Quando si è innamorati di qualcuno si tende a parlare spesso di quella persona e ad includerla in ogni progetto futuro. Ecco perché si tende a passare al NOI sostituendo il pronome singolare Io con questo plurale. Secondo l’algoritmo, quando i partner entrano nella modalità “noi” i tempi sono maturi per una relazione importante. Solitamente si usa il NOI nel caso in cui ci si sente a proprio agio nell’identificarsi con il proprio partner.

2. La similitudine

Il secondo segno elencato dallo studio riguarda la tendenza ad assumere comportarti simili al partner. E’ come se indipendentemente dalle proprie abitudini si traesse ispirazione da quelle del partner e si decidesse di adottarne alcune. Inconsciamente questo indica che si avverte il bisogno di consolidare il legame con l’altro.

Detto ciò, se iniziate a parlare o a comportarvi allo stesso modo non avete nulla da temere, è solo il segno che tutto funziona per il meglio.