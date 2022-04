L’arancione è il colore dell’anno: ecco 5 capi che devi assolutamente avere

I colori della moda questa primavera sono tutti i toni accesi: ecco quindi 5 capi arancioni perfetti per questa stagione.

“Quanto è bella l’allegria, devo ricordamelo”, cantava Morandi e qual è il miglior portatore di allegria dell’arancione?

Un perfetto miscuglio di gioia, energia, spensieratezza: l’arancione è uno dei colori indiscussi del 2022.

Può essere la nostra dose di positività quotidiana, ma per farlo dobbiamo scegliere i capi giusti.

E non è un’impresa difficile se si pensa a quanti stilisti lo hanno scelto per le loro collezioni.

Tra questi non possiamo non citare Carolina Herrera ed il suo long dress giovanile e trendy, Fendi ed un suo vestito a righe anni ’70, Brandon Maxwell e la sua versione sexy della nuance, Dries Van Noten che punta tutto sulle frange.

E non finisce qui: anche Etro ha pensato bene per questa stagione di abbinare una minigonna total white ad una t- shirt arancione, Tom Ford che ha deciso di mescolare arancione, rosa e azzurro., tre colori dell’anno, ma anche Max Mara, che ha optato per un total look ed Hermès che ha detto no all’eccessivo estro e sì a colori meno accesi.

Questi sono solo alcuni dei tantissimi esempi che avremmo potuto fare, ma perché scomodare grandi marche, quando possiamo avere capi arancioni, trendy, ma low cost? Ecco quindi 5 abiti pensati su questa base.

5 capi arancioni alla moda low cost

Non devi necessariamente essere un big della moda per creare look che possano lasciare a bocca aperta chi ti vede.

Possiamo ricreare outfit con cui essere sofisticate al punto giusto, senza però dover spendere cifre abnormi. Ecco quindi 5 capi arancioni low cost che possono accontentare tutti i gusti.

Se poi ami il bianco, ecco 5 capi che devi avere.

Abito cut out

Si scrive abito cut out e si legge apoteosi di stile. Questa non è una moda del 2022, è la moda.

Ormai questo tipo di abito è entrato in tutti i cataloghi di tutti gli stilisti di tutto il mondo ed è destinato a restarci.

Questo capo nello specifico poi di un colore arancione acceso – che puoi trovare su Shein a soli 9 euro – è quello che ci serve per colorare le nostre serate.

Con cosa abbinarlo? Con sandali con tacco a spillo e borsa neri. Sarai così sexy, raffinata e grintosa al punto giusto.

Abito maglione

Abito oppure maglione oversize? Nessuno dei due, anzi entrambi. Ecco che arriva questo abito – maglione rigorosamente arancione a scaldare le serate ancora tiepide primaverili.

Perfetto con delle scarpe con tacco rotondo ad esempio, può essere adatto sia ad una giornata in ufficio – grazie alla sua lunghezza che arriva comunque al ginocchio – sia ad una cena fuori.

In questo caso, con cosa arricchirlo? Con gli accessori. Sì quindi a gioielli vistosi, meglio se dorati (che si abbinano perfettamente all’arancione).

Ultima cosa: questo capo su Shein costa soli 21 euro. Cosa puoi desiderare di più?

Maglione girocollo

La primavera è una stagione imprevedibile, lo sappiamo. Quindi per gli sbalzi di temperatura e gli ultimi (si spera) freddi della stagione, questo capo è perfetto.

Ma con cosa abbinarlo? Con un jeans a zampa, ad esempio, ma anche con un pantalone tutto nero, oppure tutto bianco. Insomma, largo alla fantasia.

Il prezzo di questo capo? Su Shein costa soli 19 euro.

Pantaloni da jogging

I pantaloni da jogging sono il perfetto equilibrio tra comodità e stile. Del resto, perché dovremmo decidere di rinunciare ad uno in favore dell’altro, quando possiamo averli entrambi?

Ecco che quindi questi pantaloni – acquistabili su Shein a soli 23 euro – ci renderanno ricercate al punto giusto, soprattutto se abbinati ad un crop top, che ristabilisce le proporzioni tra i tessuti.

Pantalone con elastico in vita

Anche questo è il tipico caso di comodità che incontra lo charme. Come quelli precedenti, questi pantaloni sono adattabili a tantissime occasioni.

Puoi indossarli per andare in ufficio con un top ed un blazer ad esempio, ma anche per uscire di giorno con le amiche, magari abbinandoli a dei sandali con il tacco. Il dato positivo è che su Shein costano soli 19 euro.