Gli accessori di Zara più trendy puoi farli tuoi a meno di € 20!

Gli accessori di Zara più trendy del momento puoi farli tuoi spendendo meno di € 20! Vuoi scoprire come? Con questa guida di stile targata CheDonna, che ti spiegherà quali sono le tendenze del momento in fatto di accessori e come acquistarli da Zara!

La primavera è oramai più che inoltrata e noi non vediamo l’ora che arrivi l’estate e le giornate di caldo afoso, perfette per passare una giornata al mare in pieno relax. Ma noi fashion lovers non attendiamo l’estate solo per passeggiare sulle spiagge delle nostre città, ma per un motivo in particolare: non vediamo l’ora di creare gli outfit più trendy! E per fare ciò sappiamo bene che non basta scegliere i giusti capi d’abbigliamento. Perché non devono mancare loro, gli accessori! Ma quali scegliere? E soprattutto, come fare a spendere il meno possibile? Rispondiamo a queste domande qui su CheDonna!

Gli accessori sono la ciliegina sulla torta dei nostri outfit, e senza questi non potremmo dire “wow” ai nostri outfit, perché saranno spogli e impersonali.

Con questo non dovete pensare di indossare tantissimi accessori, ma solo alcuni, quelli giusti, che doneranno al vostro total look uno stile particolare e unico.

Ma in un commercio così vasto, quali sono gli accessori che dobbiamo prediligere in assoluto? E come fare a non spendere tutto il nostro stipendio in accessori? Acquistando i modelli più trendy di Zara che costano meno di € 20!

Gli accessori di Zara che costano meno di € 20 sono quelli che dobbiamo avere assolutamente: sunglasses, catena per mascherina, collana maxi e orecchini colorati!

Il mood della moda in fatto di accessori del momento è molto chiaro: accessori colorati e visibili, particolari ed originali. L’importante pero è non esagerare mai! Fate in modo che nel vostro total look ci sia solo un accessorio di punta!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo i 4 accessori da acquistare da Zara di tendenza e che costano sotto i € 20:

occhiale colorato: gli occhiali da sole sono la novità dell’estate 2022, perché saranno di tendenza i modelli colorati dalle forme anni ’60. Da abbinare ad un look basico composto da camicia di cotone bianca oversize, jeans boyfriend e sneakers bianca. Da Zara potete trovare un modello di occhiale da sole con la montatura rossa, a € 19,95.

gli occhiali da sole sono la novità dell’estate 2022, perché saranno di tendenza i modelli colorati dalle forme anni ’60. Da abbinare ad un look basico composto da camicia di cotone bianca oversize, jeans boyfriend e sneakers bianca. Da Zara potete trovare un modello di occhiale da sole con la montatura rossa, a € 19,95. catena per occhiali o mascherina : se non siamo amanti delle collane questo è l’accessorio che fa al caso nostro, ossia la catenina per occhiale da sole o mascherina. Da Zara a € 9,95.

: se non siamo amanti delle collane questo è l’accessorio che fa al caso nostro, ossia la catenina per occhiale da sole o mascherina. Da Zara a € 9,95. collana charm : come abbellire una maglia o una canottiera basica? Con una collana charm! Da scegliere vistosa e colorata, la collana charm è la tendenza del momento. Acquistabile da Zara a € 15,95.

: come abbellire una maglia o una canottiera basica? Con una collana charm! Da scegliere vistosa e colorata, la collana charm è la tendenza del momento. Acquistabile da Zara a € 15,95. orecchini con fiore e perline: ultimo, ma non per importanza, è l’orecchino. Da scegliere colorato e vistoso e da indossare con i capelli raccolti in una coda bassa. Da Zara ad esempio possiamo trovare un modello pendente con un fiore realizzato con delle perline, in varie colorazioni, al costo di € 12,95. A proposito, La Regina Elisabetta II e gli accessori che l’hanno resa un’icona di stile!

Adesso siete a conoscenza di tutti i segreti in fatto di accessori, quindi non vi resta che realizzare il vostro look e abbinarlo all’accessorio più trendy del momento! Sarete perfette!