Eau de Parfum o Eau de Toilette? Come scegliere il profumo

I profumi sono un mondo che porta con sé una poesia intensa, avvolgente e particolare. Capace di evocare un ricordo, un’atmosfera, una persona, di portare alla mente un ricordo e, quando indossati sulla pelle, creare una nota aromatica riconoscibile e fortemente associabile.

Orientarsi nel mondo dei profumi può non essere semplice, viste le diverse classificazioni tra Eau de Parfum, Eau de Toilette e Eau de Cologne. In questo articolo vi proponiamo una sorta di mappa con cui rendere la vostra scelta più che un salto nel buio, una scoperta sensoriale.

Eau de Parfum: che cosa si intende

Il termine francese “eau de parfum” può essere tradotto come “acqua di profumo” . Viene utilizzato per definire una miscela in cui l’essenza si trova con una percentuale compresa comunemente tra il 10% e il 15%, anche se secondo alcune classificazioni può raggiungere il 20%, che persiste sulla pelle fino a un massimo di 7 ore.

Quando è da preferire la scelta dell’eau de parfum da donna? Si rivela l’ideale nel caso di una persona che desidera lasciarsi avvolgere dal profumo per un arco importante di tempo, praticamente tutto il giorno, anche se per essere reso più intenso andrebbe di nuovo spruzzato la sera. L’Eau de Parfum è perfetto sia per un uso quotidiano, sia per le occasioni speciali, come un evento.

Eau de Toilette: la differenza con l’Eau de Parfum

L’eau de toilette si caratterizza per una concentrazione delle essenze inferiore rispetto a quella dell’eau de parfum, ovvero tra l’8% e il 10%, anche se in alcuni prodotti può arrivare a livelli più alti, non lontani da quelli dell’acqua di profumo, ovvero con parametri tra il 12% e il 15%.

L’eau de toilette dura meno a lungo sulla pelle, 2-3 ore circa. Per questo motivo rappresenta una scelta interessante per chi desidera avere una nota delicata sulla pelle e non persistente, da indossare più volte durante la giornata. Una soluzione particolarmente amata durante la stagione estiva.

E l’Eau de Cologne?

L’acqua di colonia o semplicemente colonia, così è conosciuta anche l’eau de cologne, è una composizione che si caratterizza per la dominanza di una sola componente, che può essere fiorita, fruttata e aromatica.

Presenta una concentrazione ancora minore dell’eau de parfum e dell’eau de toilette, che arriva intorno al 5%: infatti tende a evaporare velocemente. La sua realizzazione è di per sé meno complessa ed elaborata dei prodotti precedenti, ma non per questo poco ricercata. Realizzare una colonia, per le case di moda o cosmetiche, è una vera e propria sfida, dal momento che il rischio di cadere nella banalità è dietro l’angolo.

L’acqua di colonia è indicata per chi preferisce uno stile minimale e sportivo, in cui l’odore sulla pelle si rivela un elemento accessorio discreto. È perfetta anche dopo un bagno rilassante fatto alla sera.

Quale scegliere, quindi?

È importante sottolineare che una soluzione non esclude l’altra, perché si tratta, per dirlo con una metafora culinaria, di tre sapori e ingredienti diversi. Certamente l’eau de parfum è l’opzione più diffusa, essendo più pratica da usare, oltre che intensa, ma anche l’eau de toilette e la colonia hanno peculiarità intriganti.