La Regina Elisabetta II e gli accessori che l’hanno resa un’icona di stile!

La Regina Elisabetta II è di certo un’icona di stile, e i dettagli che non sono mai mancati nei suoi outfit sono proprio gli accessori giusti! Festeggiamo le 96 candeline della Regina con una guida di stile sugli accessori dell’icona di stile inglese!

Oggi, 21 aprile 2022, la Regina Elisabetta II compie 96 anni! E il 2 giugno prossimo la regina festeggerà anche i suoi 70 anni di regno! Ha visto la Storia, e ha fatto la Storia. Ma la Regina Elisabetta non è solo importante per il ruolo politico che ricopre, soprattutto è stata fondamentale nel mondo della moda! Esatto, perché è stata e continua ad essere un’icona di fashion, con il suo stile unico e ben riconoscibile. Allora quale modo migliore di augurare buon compleanno alla Regina se non con una guida di stile che la vede come protagonista?

Anche chi non è appassionato della Royal Family e non segue le vicende della famiglia reale inglese sa bene che la Regina Elisabetta II ama il fashion come non mai!

È stata un’icona di stile nel corso degli anni, utilizzando le mode che si sono susseguite rimanendo sempre fedele a se stessa e al suo gusto. Non ha mai sbagliato un outfit e anche adesso, all’età di 96, e dopo aver passato momenti difficili a causa della morte del marito dell’età di 99 anni, la Regina Elisabetta II continua a ricoprire il suo ruolo sul trono non solo dell’Inghilterra, ma anche dello stile!

Ma per essere diventata un’icona di stile la Regina Elisabetta non ha solamente scelto bene i suoi abiti, ma ha creato un’identità, riconoscibile e sempre presente in ogni suo look, e più di ogni altra cosa ha sempre scelto con cura ed eleganza i suoi accessori!

Perché per ogni look che si rispetti devono essere presenti gli accessori giusti! E questo la Regina lo sa bene!

Allora auguriamo un buon compleanno alla Queen di Inghilterra e dello stile con una guida di stile targata CheDonna che vedrà come protagonista i look e gli accessori indossati dalla Regina Elisabetta II!

Le Regina Elisabetta II è un’icona di stile perché non dimentica mai una cosa nei suoi look: gli accessori!

Va bene, gli accessori indossati dalla Regina d’Inghilterra sono preziosi e unici, ma non è questo il significato di essere icona di stile! Non ha importanza quanto costano gli abiti o gli accessori che indossiamo, ha importanza come li indossiamo! Creiamo sempre un nostro stile autentico e originale! Questo basterà a mostrare a chi abbiamo intorno chi siamo veramente!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo lo stile e gli accessori della Regina Elisabetta II:

look monocromatici: avendo regnato per 70 anni la Regina ha cambiato molte volte il suo look, ma mai il suo stile. Ha sempre prediletto i colori accesi e pastello, come l’azzurro polvere, il rosa baby o il verde pistacchio. In più, ciò che l’ha resa un’icona di stile e la realizzazione di look sempre monocromatici. Raramente Elisabetta II è stata vista indossare outfit spezzati o a fantasia. Questa scelta stilistica le ha conferito una certa immagine di stile, che è rimasta forte anche e predominante durante i 70 anni di regno.

cappelli e fiori: un altro dettaglio che non passa mai in secondo piano nei look della Regina riguarda i cappelli! Si conta che ne abbia migliaia( più di cinquemila) e ognuno abbinato ad un outfit. Simbolo di eleganza e raffinatezza, i cappelli scelti da Elisabetta sono anche un omaggio al lavoro e all'arte inglese. La Regina abbina ogni cappello ad un outfit, indossandolo dello stesso identico colore dei propri abiti, e presentano degli inserti floreali più o meno vistosi in base all'occasione di utilizzo. La Regina, però, è attenta agli sprechi, quindi utilizza i propri cappelli almeno 10 volte, e quando mostrano segni di usura vengono regalati alle sue assistenti, venduti da queste e i ricavati vanno quasi sempre in beneficenza.

perle e spille: e poi arrivano loro, il pezzo forte dei look della Regina. Per Elisabetta II gli accessori sono principalmente due: la collana di perle e la spilla. La collana di perle viene abbinata dalla Queen inglese su abiti tubino e soprabiti. La spilla invece viene utilizzata per adornare il revers della giacca o del cappottino. Loro sono la firma d’autore dei look della Regina, e le conferiscono ufficialmente il ruolo di icona di stile! A proposito, il bianco è il colore della primavera 2022! Ecco i 5 capi che devi avere!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista lo stile della Regina d’Inghilterra!

Alla prossima guida di stile, per conoscere tutte le novità del fashion, e non solo!