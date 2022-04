“Non sarò mai brava abbastanza” l’ansia da prestazione è anche femminile

By

L’ansia da prestazione femminile è un fenomeno psicologico che influisce sulla sessualità di moltissime donne, ma si può superare.

In ambito sessuale l’ansia da prestazione è solitamente associata ai maschi i quali, se troppo “agitati” non riescono a generare e a mantenere un’erezione sufficiente alla penetrazione. E le donne?

A differenza degli uomini, quando le donne soffrono di ansia da prestazione sessuale non lo manifestano in maniera palese dal punto di vista fisico.

Tutti i fenomeni negativi accadono a livello mentale ma possono risultare tanto problematici quanto quelli fisici manifestati dagli uomini.

Una delle difficoltà principali nell’affrontare questo problema consiste nel fatto che spesso le donne non si rendono conto di soffrire di ansia da prestazione perché tendono a considerare “normale” un po’ di agitazione prima di un rapporto sessuale.

Inutile dire che uno stato d’ansia, di agitazione e di sofferenza psicologica non dovrebbe mai essere considerato normale quando si parla di sessualità.

Ecco allora che diventa importante riuscire a capire se soffriamo di ansia da prestazione e soprattutto come superare questo stato psicologico negativo.

Si può superare l’ansia da prestazione femminile?

I sintomi dell’ansia sono sempre gli stessi, a prescindere da quale sia la causa che li scatena. Si tratta quindi di tachicardia, respiro affannoso, nausea, leggeri crampi muscolari eccetera.

A livello strettamente mentale, l’ansia può manifestarsi con una leggera confusione mentale o la sensazione di non essere davvero “presenti” dal punto di vista mentale mentre abbiamo rapporti sessuali.

All’atto pratico questo significa distrarsi, non prestare sufficiente attenzione al partner o alle azioni compiute dal partner, ma anche fingere di provare piacere.

Cause e rimedi dell’ansia nella sessualità della donna

Le cause dell’ansia da prestazione vanno ricercate nella storia personale della donna che prova questi fenomeni d’ansia.

Essa deriva principalmente da una forte insicurezza in ambito sessuale che deriva spesso da un’esperienza che si valuta come scarsa.

Questo significa in pratica che una donna pensa di non aver avuto abbastanza compagni nel corso della propria vita e che, per questo motivo, sarà sicuramente meno brava dell’uomo con il quale divide il letto.

Un’altra paura ricorrente è quella di essere meno brava delle varie ex avute dal partner, quindi si vive costantemente con il terrore di un giudizio negativo.

Il meccanismo mentale alla base di questi pensieri è sempre la convinzione di dover superare un giudizio critico. Si ha sempre l’idea che il partner ci sta giudicando e che nella sua mente stia facendo un continuo confronto con le partner avute in precedenza e con le esperienze sessuali avute in precedenza.

In pratica, se l’ansia da prestazione maschile nasce dalla paura di non essere all’altezza, l’ansia da prestazione femminile nasce dalla certezza di non essere all’altezza delle aspettative del partner.

Questa convinzione si genera da una bassa o bassisima autostima della donna che non investe solo la sfera sessuale. Gran parte delle insicurezze femminili nascono infatti dall’idea di non essere “abbastanza” dal punto di vista fisico.

Nella maggior parte dei casi, infatti, le donne si mettono a confronto con modelli irrealistici e irraggiungibili.

La classica “crisi di mezz’età” (che non arriva affatto alla mezza età, ma quando ci rendiamo conto che il corpo è diventato adulto, quindi anche prima dei 40 anni) destabilizza profondamente la nostra sicurezza.

Se questo è uno dei motivi per cui la nostra autostima si è notevolmente abbassata, sarà fondamentale rimettersi in forma e ritrovare l’armonia perduta con il proprio corpo.

Se fosse anche la poca esperienza a causare insicurezza, con un corpo più attraente sarà molto più facile lanciarsi con più fiducia in nuove avventure e fare un po’ di esperienza in più!

Sentirsi belle, avere fiducia nel mostrare il proprio corpo e nel lasciarsi andare a un’esperienza sessuale coinvolgente è il modo migliore per costruire una nuova autostima sessuale, lasciarsi l’ansia alle spalle e ritrovare la serenità.