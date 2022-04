Isola dei Famosi, tutto può cambiare in Honduras: testa a testa dell’ultimo minuto

By

All’Isola dei Famosi, proprio come dice Ilary Blasi, tutto può cambiare! C’è un testa a testa dell’ultimo minuto prima della puntata. Chi riuscirà ad avere la meglio durante questo televoto?

L’Isola dei Famosi è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani e non con poche novità. Questa nuova edizione, che vede ancora una volta Ilary Blasi nelle vesti di conduttrice, ha debuttato con due appuntamenti settimanali. Il primo il lunedì e l’altro il giovedì.

Nelle scorse ore però è stato annunciato che a causa di alcune interferenze tecniche e scelte editoriali, il secondo appuntamento del reality show slitta al venerdì sera e di conseguenza il pubblico del piccolo schermo degli italiani ha più tempo per votare chi dei concorrenti in nomination deve abbandonare il programma e chi invece deve mettere un freno al suo percorso provando a giocare per qualche tempo a Playa Sgamada.

In lizza per l’eliminazione troviamo Nick, componente della band nostrana I Cugini di Campagna, Marco Senise, entrato nel gioco soltanto poco giorni fa, Ilona Staller, veterana dei televoti, e l’unica coppia rimasta in gara e che non è stata ancora divisa dal gioco: Estefania e Roger. Il risultato verrà comunicato da Ilary Blasi durante il prossimo appuntamento del reality show di canale 5 ma la curiosità è troppa così abbiamo lanciato un sondaggio sul televoto dell’Isola dei Famosi.

Televoto Isola dei Famosi: il sondaggio online lancia un nuovo testa a testa

I nostri lettori, prendendo parte al sondaggio lanciato sui canali social, hanno potuto decretare quale concorrente secondo loro dovrebbe abbandonare l’Isola dei Famosi e chi dovrebbe proseguire con il proprio percorso in Honduras. I risultati non si sono di certo fatti attendere, ma prima di comunicarvi i risultati ci sono alcune precisazioni da dover fare.

La prima è che questo sondaggio è stato ideato con l’unico scopo di intrattenere gli utenti del web e capire le loro preferenze a tal proposito senza andare ad influenzare il loro parere in merito ai personaggi e programmi trattati. Le varia posizioni sono state stilate attraverso una media dei voti ricevuti e in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali. Detto questo scopriamo subito la classifica stilata dai nostri lettori.

All’ultima posto di questa classifica troviamo Marco Senise. Il nuovo concorrente di Ilary Blasi, che ha stregato tutti con il suo originalissimo look all’ultima puntata andata in onda lunedì scorso, è stato votato dai suoi compagni a causa della sua estrema pigrezza. Difetto che sembrerebbe non essere andato giù nemmeno ai telespettatori.

Poco più in baso, invece, troviamo l’ultima coppia rimasta in gara. Ovviamente stiamo parlando di Estefania e Roger, che si sono classificati al penultimo posto per una manciata di voti. Chi invece può dormire sogni tranquilli è Nick dei Cugini di Campagna seguito a ruota da Ilona Staller che ormai si è classificata al primo posto di preferenze di questo sondaggio.