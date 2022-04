Le ciabattine più cool per la primavera – estate: scegli le tue preferite

Dall’essere rilegate a calzature di serie b ad essere al pari di tacchi a spillo il passo è stato tutt’altro che breve ma pare definitivo. Si perché oggi le ciabatte sono protagoniste di outfit all’ultimo grido.

Comode, costose e sempre più adatte ai look da sera. Le ciabattine sono classificate spesso e volentieri anche come sandali flat ma il loro uso resta lo stesso.



Una vera manna per le più alte tra noi ma per chi punta a guadagnare preziosi centimetri in ogni occasione cambia poco. Vediamo i modelli più desiderati di oggi per ogni fascia di prezzo.

Ciabattine 2022: c’è l’imbarazzo della scelta

Bisogna iniziare con le Oran di Hermes (510 euro sul sito ufficiale).

Disponibili in ventisette colori e lavorazioni differenti, fabbricati in Italia, sono in vitello, questi sandali flat stanno già andando a ruba nei numeri più diffusi (provare per credere) e, pur essendo aumentati di prezzo negli anni, il loro successo sembra non volersi fermare.

Le ciabattine di Zara liberamente ispirate al modello più esclusivo di Bottega Veneta, sono in poliuretano, basse, con punta e tallone quadrati. La doppia fascetta intrecciata sulla parte anteriore ed il colore azzurro cielo le rendono davvero chic. Il prezzo è di 39,95 euro.

Tornando alla moda dello scorso anno, le ciabatte – sandalo gioiello di Casadei sono ricche di brillantini e cristalli su base grigio perla ed il fatto che siano scontate a 180 euro (su Calzature Ginevra) non guasta. Sono la soluzione ideale per le feste in villa da amici.

Chloé li definisce sabot ma in ogni caso si tratta di ciabattine piatte, modello Woody. Lo stile shabby chic è dato dalla lavorazione in pizzo color crema che riporta con eleganza il nome del brand mentre la tomaia è in pelle di vitello. Costano 350 euro.

Colorate, sportive ed improbabili dopo i venticinque anni, le Nike Sportswear disegnate Asuna Crater slide sono in vendita su Zalando scontate del 50% (a 24,99 euro). Se siete teen ed anche un po’influencer nel vostro gruppo allora fanno al caso vostro.

Visto il ruolo delle ciabattine perché non abbinarle ad una borsa con i cristalli? Senza dubbio esistono modelli che riprendono la particolarità di queste borse super richieste ed il match, si sa, non tramonta mai.

Silvia Zanchi