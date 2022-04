Anticipazioni Beautiful: la scelta di Steffy, viaggio nel passato per le Logan

By

Anticipazioni Beautiful della settimana. Tutto quello che accadrà dal 17 al 23 aprile 2022. Steffy compirà una scelta importante!

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in questa settimana su Canale 5!

Beautiful anticipazioni della settimana: tutto quello che accadrà dal 17 al 23 aprile

Si preannuncia una settimana intensa per i nostri amati protagonisti di Beautiful. Nella settimana dal 17 al 23 aprile 2022 negli episodi in onda in Italia, Steffy farà una scoperta importante e le Logan vivranno una vicenda che le coinvolgerà tutte!

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 17 al 23 aprile 2022, Steffy Forrester scoprirà i risultati del test di paternità. Secondo quanto emerso dal test, il figlio che la giovane Forrester porta in grembo è di Liam.

Ciò renderà più complicato il suo rapporto con Finn, che sarà in bilico tra il porre fine alla relazione o continuare a viverla ed accettare le conseguenze.

Alla fine John Finnegan prenderà la sua decisione. Il bel dottore, figlio biologico di Sheila Carter, deciderà di continuare a vivere la sua storia d’amore con la figlia di Ridge. Per dimostrarle tutto il suo amore, il giovane le dichiarerà di voler stare con lei nonostante non sia lui il padre del piccolo in arrivo.

Nelle prossime puntate vedremo un Liam più centrale e inebriato dai pettegolezzi. Il giovane Spencer infatti racconterà a Wyatt e Flo tutta la storia (bizzarra) e la casualità del flusso degli eventi che ha portato alla gravidanza di Steffy.

Come Liam, anche Steffy avrà delle dichiarazioni da fare. La giovane confesserà tutto quanto a papà Ridge, raccontando lui i suoi dubbi e perplessità.

Ma non è tutto. Se seguite le nostre anticipazioni americane saprete già come andranno davvero le cose e del ruolo che Vinny, l’amico di Thomas avrà in tutta questa storia. Il ragazzo infatti spingerà Thomas verso Hope, incitandolo di fare una mossa con la Logan e di cogliere l’opportunità. Questo atteggiamento, però, desterà non pochi sospetti…