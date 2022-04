Il look over 50 perfetto per il pranzo di Pasqua si realizza così!

Il look over 50 perfetto per il pranzo di Pasqua da trascorrere in famiglia e amici si realizza in pochissime e semplici mosse! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti spiegherà come realizzare un outfit trendy e ad hoc per le tue esigenze!

Siamo ufficialmente entrati nel weekend di Pasqua e non vediamo l’ora di trascorrere del tempo con i nostri amici cari e famiglia. Abbiamo il menù pronto, abbiamo le decorazioni per la tavola di Pasqua, ci manca solo una cosa: l’outfit giusto! E cosa dovremmo indossare per il pranzo pasquale per valorizzare la nostra fisicità over 50? Rispondiamo a questa domanda in questa guida di stile targata CheDonna!

Ad ogni festa il giusto outfit! Esistono delle festività, come il Natale o la Pasqua, che per tradizione si festeggiano a casa. Ci riuniamo con i nostri amici e famiglia e trascorriamo ore ed ore attorno al tavolo da pranzo alternando manicaretti prelibati a chiacchiere e risate.

Proprio perché siamo coscienti di trascorrere del tempo in caso spesso pensiamo che non sia necessario realizzare outfit troppo impegnativi. Invece non c’è niente di meglio che indossare un look super trendy da sfoggiare durante le festività!

Ad esempio, per il pranzo della domenica di Pasqua, come possiamo realizzare un look che valorizzi la nostra fisicità over 50? Scopriamolo insieme!

Look over 50: per la domenica di Pasqua bisogna essere chic e comfy!

Esistono due concetti da tenere a mente quando realizziamo i nostri outfit per le feste: il primo è l’eleganza, essendo giorni di festa i nostri look devono discostarsi da quelli che indossiamo tutti i giorni; il secondo, invece, è la comodità, perché non c’è niente di meglio di stare in casa in famiglia con un look trendy e comodo!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali outfit potremmo indossare per il pranzo di Pasqua per valorizzare la nostra fisicità over 50:

blazer e jeans: il look composto da giacca blazer scura, t-shirt bianca e jeans dritto è la giusta via di mezzo tra l’elegante e lo sportivo che ci serve durante le festività. Da abbinare con una sneakers o con una scarpa con tacco.

il look composto da giacca blazer scura, t-shirt bianca e jeans dritto è la giusta via di mezzo tra l’elegante e lo sportivo che ci serve durante le festività. Da abbinare con una sneakers o con una scarpa con tacco. abito midi: se pensiamo di trascorrere il pranzo di Pasqua al ristorante possiamo indossare un abito tubino midi, da accessoriare con il cappotto trench e sandalo con tacco.

se pensiamo di trascorrere il pranzo di Pasqua al ristorante possiamo indossare un abito tubino midi, da accessoriare con il cappotto trench e sandalo con tacco. pantalone palazzo: ultimo, ma non meno importante, è il look composto da blusa morbida e pantalone palazzo. Da accessoriare con una mini bag e un sandalo con il tacco! A proposito, gli accessori MUST-HAVE del momento sono le mini bag e le scarpe fluo!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna incentrata sui look over 50 da sfoggiare per il pranzo di Pasqua!

Alla prossima guida di stile! Il fashion e il divertimento sono assicurati!