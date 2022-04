Gli accessori MUST-HAVE del 2022 sono le mini bag e le scarpe fluo!

Gli accessori MUST-HAVE del 2022 sono senza dubbio le mini bag colorate e le scarpe dai toni fluo! Ma quali fanno al caso nostro? E come abbinarli? Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà tutto ciò che devi sapere per essere al top!

Mai come per la moda del 2022 gli accessori hanno avuto così tanta importanza. Negli ultimi anni il fashion era cambiato quasi a diventare minimalista, utilizzando look monocromatici e spogli. Adesso tutto è cambiato, perché possiamo ufficialmente dire addio allo stile minimal per dare il benvenuto alle nuove tendenze! Ad esempio? Quelle che riguardano gli accessori!

L’importanza degli accessori giusti in un total look è fondamentale, perché grazie a questi il nostro outfit passa da basico a top!

La forza degli accessori è proprio questa, ossia la capacità di modificare lo stile di un intero total look, e per questo motivo dobbiamo conoscere tutte le tendenze in fatto di accessori e non farli mai mancare nei nostri outfit.

E indovinate chi saranno i protagonisti di questa guida di stile targata CheDonna? Gli accessori, nello specifico i MUST-HAVE del 2022!

Siete pronte? Iniziamo!

Gli accessori MUST-HAVE del 2022 sono quelli “veramente” indispensabili: mini bag colorate e scarpe fluo per un look perfetto!

Quando si parla di accessori si pensa solo alle collane, orecchini, e a tutto ciò che non è strettamente necessario in un look. Ma la verità è che gli accessori più di tendenza sono anche quelli necessari, come le borse e le scarpe. L’importante è scegliere quelli giusti!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile e vediamo quali sono gli accessori indispensabili nei nostri look trendy in perfetto stile 2022:

le mini bag sono la rivoluzione del momento in fatto di borse. Siamo passate dalla shopping bag, grande e capiente, alle mini bag, piccola e spesso scomoda. Proprio per la loro dimensione le mini bag vengono considerate come dei veri e propri accessori, da scegliere nei colori moda per dare carattere al nostro total look. Jacquemus, ad esempio, è il brand che più di tutti porta avanti questo concetto in fatto di mini bag, e ha realizzato dei modelli di borse piccole disponibili in tutti i colori moda, come il verde, il fucsia o il turchese, e in pochissimo tempo sono diventate virali. scarpe fluo: e come abbinare la nostra mini bag colorata? Con la scarpa fluo! Modelle e influencer cavalcano questo trend alla perfezione, realizzando dei look in perfetto stile street-style, ad esempio maxi maglia e pantalone a vita bassa largo, con mini bag colorata e sandalo con tacco nelle colorazioni fluo da abbinare al colore della mini bag. La forza degli accessori colorati è proprio la capacità di dare un tocco strong al nostro outfit anche quando il look che indossiamo è semplice e monocromatico. A proposito, realizza il tuo look di Pasqua con questa guida di stile!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonisti gli accessori MUST-HAVE del 2022!

Alla prossima guida di stile, per rimanere aggiornati su tutte le novità in fatto di fashion, e non solo!