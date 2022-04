Roberta Bruzzone, le lacrime in diretta per le inaspettate parole del padre

Ospite del programma “Oggi è un altro giorno”, Roberta Bruzzone si lascia andare alla commozione per il messaggio del padre.

Ci siamo abituati a conoscerla in veste ufficiale e professionale, la nota criminologa Roberta Bruzzone è diventata però anche un volto televisivo. La biondissima nata in provincia di Savona ha da subito scoperto la sua passione che poi è diventato il mestiere che l’ha resa nota anche al grande pubblico italiano.

La Bruzzone si è lanciata nel mondo che la affascina già con gli studi universitari, scegliendo Psicologia Clinica con la quale ha conseguito la laurea a Torino specializzandosi poi in Psicologia Forense. Roberta è diventata poi ben presto nota nel mondo della tv proprio perché il suo nome è stato associato a quello di un famoso caso: il delitto di Avetrana. In quell’occasione le venne affidato prima il ruolo di consulente della difesa di Michele Misseri, per poi testimoniare proprio contro di lui.

Il suo personaggio è diventato popolare grazie ad alcune importanti ospitate, come quelle da Maurizio Costanzo, ma è diventata poi la conduttrice di un programma tutto suo, “La scena del crimine“. Non solo cronaca nera però, nella vita della Bruzzone. La criminologa è diventata anche ospite fissa di “Ballando con le stelle”, dando i suoi giudizi su coreografie e ballerini nello show di Milly Carlucci.

Le parole commosse di Roberta Bruzzone sul padre: “Per lui è la prima volta”

Di recente la famosa criminologa dai capelli biondi è stata ospite di “Oggi è un altro giorno“. Nel salottino di Serena Bortone, generalmente gli ospiti vengono chiamati a raccontarsi attraverso le domande dirette ma anche delicate della conduttrice. Nelle interviste non mancano momenti di ricordi speciali d’infanzia e sorprese.

Proprio quello che è accaduto nell’intervista a Roberta Bruzzone che, sulle prime, è stata invitata dalla padrona di casa a dire la sua sui casi più famosi da lei seguiti nel campo della cronaca nera. Parlando proprio di Misseri, infatti, ha espresso il suo stupore nei confronti del personaggio di Sabrina: “Sacrificare un padre innocente, incapace di dare una versione affidabile e che le voleva bene in maniera straordinaria… è agghiacciante“, ha commentato. Vi ricordate quando parlò anche del giallo di Roberta Ragusa?

Arriva però, poi il momento di una sorpresa speciale proprio per lei. L’ospite di “Oggi è un altro giorno” riceve un inaspettato messaggio da parte dei genitori. La commozione a questo punto è incontenibile e Roberta Bruzzone racconta qualcosa in proposito del padre. “Lui non era permissivo…ma mi ha insegnato a stare al mondo“. La criminologa aggiunge poi: “Per lui è la prima volta che dice che mi vuole bene“, spiegando che il padre non è una persona espansiva. Un momento toccante e inaspettato in cui abbiamo avuto modo di scoprire un aspetto in più di questa donna forte e determinata.