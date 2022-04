Depurare l’organismo prima e dopo Pasqua con le tisane detox

Prima e dopo Pasqua può essere utile depurare l’organismo dalle abbuffate: ecco alcune tisane detox per smaltire le tossine.

In vista dei prossimi banchetti pasquali meglio premunirsi e depurare l’organismo con qualche tisana detox che potremo sicuramente riutilizzare anche subito dopo le feste. Quando facciamo degli stravizi a tavola l’organismo si affatica e per questo è bene aiutarlo a depurarsi.

Prima di affrontare quindi un pranzo luculliano e anche dopo che abbiamo esagerato dovremmo depurarci. Per farlo oltre ad una dieta sana ed equilibrata, ricca di frutta e verdura, dovremmo anche inserire alcune bevande disintossicanti.

Scopriamo allora come depurare l’organismo con le tisane detox da consumare nel corso della giornata per sentirci subito meglio e in forma e recuperare la forma fisica prima e dopo gli stravizi a tavola.

Tisane detox per depurare l’organismo

I rimedi naturali possono essere utili per ritrovare il benessere quando ad esempio abbiamo esagerato a tavola. Partendo dall’osservare sane abitudini e portando in tavola sostanze ricche di sali minerali, vitamine e acqua come la frutta e le verdure possiamo depurare l’organismo.

Spesso però oltre a questo possiamo aiutarci anche inserendo le tisane detox, un rimedio naturale altrettanto efficace che aiuta l’organismo ad eliminare tossine e scorie e di conseguenza che aiuta anche il sistema immunitario.

Quando mangiamo in maniera sregolata, assumiamo più alcolici del dovuto, dolciumi e cibi grassi, ma anche ad esempio seguiamo abitudini sbagliate, come andare a letto tardi, fumare, e non praticare attività fisica il nostro organismo si riempie di tossine.

Lo notiamo subito dall’aspetto della pelle che diventa spenta, ma anche dallo stato fisico generale. Magari ci ammaliamo più spesso o ci sentiamo spenti e scarichi. Ecco che allora è giunto il momento di fare un po’ di detox e in questo ci danno una mano anche le tisane depurative.

Prepararle è davvero semplice, dopo aver scelto le piante officinali giuste e deputate alla depurazione dell’organismo specie di quegli organi come fegato e reni, dovremo far scaldare l’acqua portandola ad ebollizione. Quindi mettere in infusione un paio di cucchiai della pianta o piante scelte, in forma essiccata per ogni tazza e lasciarle in base ai tempi previsti dal singolo ingrediente.

Tra le piante più utilizzate ai fini depurativi troviamo carciofo, finocchio, tarassaco, cardo mariano e qui trovi subito una ricetta, ma anche zenzero, salvia e così via. Vediamo allora qualche esempio di tisana detox per depurare l’organismo.

1) Il cardo mariano e carciofo. Tra le piante che aiutano maggiormente a depurare il fegato troviamo di sicuro il cardo mariano, già indicato sopra, e il carciofo. Questo mix aiuta ad eliminare le scorie favorendo il benessere. Per realizzarla basterà aggiungere un cucchiaino dell’uno e dell’altro ingrediente in una tazza d’acqua calda, lasciamo in infusione per una decina di minuti, quindi filtriamo e beviamola al mattino e alla sera. Per renderla più gradevole possiamo dolcificarla con una punta di miele.

2) Tarassaco, mirtilli e limone. Il tarassaco conosciuto anche come Dente di Leone è una pianta dalle innumerevoli proprietà: depurativo, digestivo, regola le funzioni intestinali, antinfiammatorio, ed infine è un valido diuretico quindi perfetto contro la ritenzione idrica, la cellulite ma anche per l’ipertensione. Il mirtillo rosso è noto per gli effetti diuretici e le proprietà antiossidanti. Infine il succo di limone va ad agire sul fegato e stimola le funzioni epatiche. Il mix di questi tre ingredienti genera, dunque, una tisana ideale per espellere le tossine dando anche una sferzata al metabolismo. Per prepararla basterà mescolare i fiori e le foglie del tarassaco, aggiungere acqua calda, aggiungere un cucchiaio di mirtilli rossi disidratati, filtrare tutto e alla fine unire due cucchiai di succo di limone.

3) Zenzero e limone. Un classico è la tisana allo zenzero e limone, dagli effetti depurativi, drenanti e detossinanti. Non solo, essa ha anche effetti antibiotici e aiuta in presenza di stati influenzali a guarire prima. Ma è anche noto come lo zenzero abbia proprietà dimagranti, favorisca la digestione e stimoli il metabolismo. Qui la ricetta per realizzarla anche fredda.