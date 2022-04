Il nude è la nuova frontiera della sensualità: ecco 5 capi per te

Il nude è il colore della primavera 2022 ed ecco 5 capi di questa tonalità trendy, economici e raffinati.

La nuova frontiera della sensualità? Il nude. Che sia smalto, rossetto, oppure capo di abbigliamento è questa la vera nuance della primavera.

Nude is the new black, ma in una veste più “calda”. Se fino a poco fa il nero era il punto di incontro per antonomasia tra eleganza e femminilità, adesso è stato surclassato dal nude.

In realtà non possiamo definirlo un vero e proprio colore, ma una gamma di colori, essenziali, minimalisti, chic.

Questi comprendono tutte le tonalità del beige, sabbia, cipria e chi più ne ha più metta. Che siano pantaloni, maglie, abiti, basta una di queste sfumature per rendere un outfit ricercato.

Ma quali sono i capi nude più belli di questa stagione? Te lo diciamo noi.

5 capi nude perfetti per questa primavera

Il nude, come abbiamo specificato poco fa, è l’emblema di questa stagione ed (anche) per questo che ci piace tanto.

Lo abbiamo visto sfilare sulle passerelle più importanti del mondo, lo vediamo per strada tutti i giorni ormai e ci stiamo preparando a vederlo per molto tempo ancora.

Ma, dal momento che esistono una miriade di capi di questa tonalità, quale scegliere? Ecco 5 capi nude perfetti per questa primavera.

Vestito aderente

Partiamo subito da questo abito aderente – che su Shein costa soli 10 euro – con le spalle scoperte, a metà tra un cut out ed uno scollo a barca.

Casual, ma comunque ricercato, questo è il tipico capo versatile che potrai usare tanto di giorno, quanto di sera.

Nel primo caso potrai indossarlo insieme a dei sandali bassi, anche alla schiava, nel secondo invece potresti optare per delle scarpe con tacco possibilmente a spillo.

Cardigan intrecciato dietro

La moda Y2K impone il ritorno del cardigan corto, quello tipico di Mean Girl, per intenderci.

Ma perché indossarne un paio classico – aperto avanti in sostanza – quando puoi scegliere una sua rivisitazione aperta ed intrecciata dietro?

Questo cardigan – che puoi trovare su Shein a soli 14 euro – è perfetto sia insieme ad un jeans skinny, a zampa, oppure a sigaretta, che ad un pantalone palazzo ad esempio.

Ma sta benissimo anche con una minigonna. Hai l’imbarazzo della scelta insomma.

Maglia corta

A metà strada tra un crop top ed una semplice maglia, questo capo è sportivo, ma elegante al tempo stesso.

Potrai usarlo, ad esempio, per un aperitivo abbinandolo ad un jeans oppure un pantalone nero skinny e della scarpe con tacco a spillo, oppure per un party insieme ad una gonna (anche lunga).

Le buone notizie non finiscono qui, perché su Shein questa maglia costa soli 9,99 euro.

Abito cut out

Se il nude è la nuova frontiera della sensualità, il cut out lo è del rock. Questo tipo di abito – letteralmente tagliato – riesce ad avere la giusta dose di femminilità, a farti apparire sexy, ma al contempo ricercata.

Questo capo, rispetto ad altri suoi “colleghi”, è leggermente più delicato, ma sempre sofisticato e su Shein costa soli 15 euro.

Abito maglione

Un abito può fungere da maglione? Certo. Ed abbiamo visto tantissimi esempi nella moda.

Con questo abito con spacchi laterali – acquistabile su Shein a soli 14 euro – nello specifico potrai essere sensuale al punto giusto.

Puoi pensare di abbinarlo semplicemente ad una cintura e a dei sandali alla schiava oppure a delle scarpe basse, per creare un outfit adatto ad un pranzo fuori nel fine settimana ed il gioco è fatto.