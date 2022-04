Anticipazioni Una Vita: guerra tra donne ad Acacias

By

Una Vita anticipazioni. Una solida amicizia rischierà di naufragare. Ecco cosa succederà ad Acacias.

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: Carmen e Rosina ai ferri corti

Le prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, i telespettatori assisteranno al naufragare di una solida amicizia che vede come protagoniste Rosina Rubio (Sandra Marchena) e Carmen Sanjurjo (Maria Blanco).

Ad Acacias si verrà a creare una situazione che indurrà i coniugi Sabina (Ana Goya) e Roberto Olmedo (Miguel Larranaga) a lasciare rapidamente Acacias per sfuggire dalle accuse e dall’arresto per i crimini commessi. I due anziani lasceranno dunque il loro ristorante, il Nuovo Secolo XX. Tutto questo porterà a degli attriti di potere perché tutti vorranno possedere quel noto locale. Soprattutto le due amiche Rosina e Carmen.

Tutto avrà origine quando Rosina chiederà al marito Ramon Palacios (Juanma Navas) di voler trovare un’occupazione lavorativa soddisfacente in cui potersi sentire realizzata. Appresa la notizia dell’espatrio dei coniugi Olmedo, Rosina e Ramon tenteranno di fare una proposta di cessione da parte di Miguel (Pablo Carro) usando come intermediario Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo).

A questo punto le voci dell’addio degli Olmedo e la possibilità di acquistare il ristorante diventerà argomento popolare e tutti vorranno prendere in mano la proprietà, anche Carmen. Infatti anche Liberto ha fatto una proposta di compravendita per il locale al fine di incrementare i suoi possedimenti immobiliari.

Non appena si spargerà la notizia che sia Liberto che Ramon saranno interessati a gestiore il Nuovo Secolo XX, tra le due grandi amiche Rosina e Carmen si verrà a creare una situazione burrascosa: nessuna delle due vorrà cedere ed entrambe vogliono portare a casa la trattativa. La situazione diventerà estremamente critica, con litigi in piano stile che condurrà i due coniugi Liberto e Ramon a mediare per evitare di peggiorare ancora di più il corso degli eventi.

Alla fine della storia infatti, siccome nessuna delle due famiglie sarà disposta a cedere alla trattativa di acquistare il Nuovo Secolo XX, alla fine Liberto e Ramon si accorderanno per acquistare in parti uguali il ristorante, fondando di fatto una nuova società e collaborando nella co-gestione. Come prenderanno la notizia Rosina e Carmen?