Il dolce più fresco della primavera è pronto in due mosse: la crostata DOC

Usiamo la frutta di stagione, facciamolo nel modo giusto, con questa crostata veloce un dolce perfetto in primavera



La crostata con crema di limone e fragole e è un dolce talmente soffice e buono che fi pentirete di non averla mai preparata prima.

Dalla primavera in poi le fragole arrivano a maturazione, usiamole quando sono di stagione e facciamolo bene. Questo dolce è perfetto per concludere un pasto oppure da servire a merenda quando fa più caldo.

Crostata con crema di limone e fragole, il dolce di primavera

Se abbiamo poco tempo, compriamo la frolla già pronta, così il lavoro sarà ancora più veloce. Si conserva in frigo, avvolta da pellicola, per un paio di giorni.

Ingredienti:

250 g di farina 0

130 g di zucchero semolato

100 g di burro

1 uovo + 1 tuorlo

1 pizzico di sale

Per la crema al limone

3 limoni

50 g di Maizena

400 ml acqua

190 g zucchero semolato

300 g fragole

zucchero a velo

Preparazione

Partiamo dalla pasta frolla (qui i trucchi per un risultato perfetto): lasciamo ammorbidire il burro a temperatura ambiente e in una ciotola mescoliamo farina e zucchero, facendo la classica fontana.

Al centro inseriamo il burro a pezzetti, l’uovo intero più il tuorlo, insieme ad un pizzico di sale. Lavoriamo tutti gli ingredienti con le mani fino ad ottenere un impasto omogeneo e compatto. Basteranno pochi minuti e poi avvolgiamo la frolla nella pellicola trasparente.

Lasciamola riposare in frigorifero per 70 minuti e poi appiattiamola con il mattarello. Poi foderiamo con la frolla una tortiera coperta sulla base con carta forno, arrivando fino alle pareti e quando abbiamo completato mettiamo in frigo.

A questo punto prepariamo la crema fresca al limone. Laviamo i limoni non trattati: da uno dobbiamo ricavare la scorza, gli altri due invece spremiamoli filtrando il succo in un pentolino. Aggiungiamo l’acqua, la Maizena e lo zucchero, mescolando con una frusta a mano per evitare grumi.

Aggiungiamo la scorza del limone, poi mettiamo la pentola sul fuoco e portiamo ad ebollizione. Eliminiamo la scorza e lasciamo cuocere la crema di limone ancora per due minuti. Spegniamo e teniamo da parte.

Prendiamo le fragole, tagliamole a cubetti e versiamole nella crema al limone. Poi riprendiamo dal frigo la base della torta, farciamola con la crema al limone insieme alle fragole e finiamo decorando con le strisce di pasta frolla.

La crostata con crema di limone e fragole cuocerà in forno preriscaldato a 180° per almeno 40 minuti. Terminata la cottura, lasciamo raffreddare e poi spolveriamola con zucchero a velo.