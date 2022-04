Benedetta Parodi rifatta? I presunti ritocchini svelati da Striscia la notizia

La più amata conduttrice del mondo delle ricette è ancora bellissima come una ragazzina, ma ha ricorso alla chirurgia estetica? Scopriamolo.

Il suo sorriso sempre splendente e solare è il suo segno distintivo, forse proprio la caratteristica che le ha permesso di entrare nel cuore e nelle case degli italiani. Benedetta Parodi è una delle conduttrici più amate della tv e il suo volto è inevitabilmente legato a quello della cucina. Una passione questa, che ha scoperto ai tempi di Cotto e Mangiato, quando passò da giornalista dietro al bancone di Studio Aperto ai fornelli.

Zia Bene ha iniziato letteralmente a spopolare nel settore delle ricette, perché ha lanciato l’idea di proporre in qualche minuto piatti veloci e facili da preparare. Il suo seguito è stato tantissimo, tale che poi è passata a ad altri programmi come I menu di Benedetta o Bake Off Italia. Oltre alla tv, la Parodi segue la sua passione anche tramite i suoi canali social e il canale Youtube, dove pubblica le sue ricette del giorno e tanti spunti ed è diventata anche scrittrice di diversi libri di cucina.

La sua pagina Instagram conta 1 milione di follower ed è sempre ricca di idee culinarie ma anche di sprazzi della sua vita quotidiana. La sua bellezza è rimasta immutata, il viso fresco e il fisico statuario, frutto anche dell’allenamento a cui Benedetta si dedica spesso. Ma nel corso degli anni ha fatto ricorso a qualche ritocchino di chirurgia estetica? Scopriamolo insieme.

Qualche ritocco o frutto del trucco? I miglioramenti di Benedetta Parodi

In questi anni di televisione e rubriche social, Benedetta Parodi ha sicuramente migliorato il suo look. Lo stile austero e classico che aveva in principio della sua carriera ha lasciato il posto ad un’immagine fresca e colorata. I capelli sono quasi sempre sciolti e mossi, di colore castano a volte con qualche sfumatura chiara. Il viso è sempre luminoso e raggiante e non ci sono tracce di rughe o segni dell’età.

Secondo la rubrica “Fatti e Rifatti” di Striscia la Notizia che, con un po’ di sarcasmo cerca i difettucci dei vip, la Parodi avrebbe fatto qualche modifica al suo naso, facendolo diventare più armonioso per il suo viso. In realtà però, come ben sappiamo, al giorno d’oggi i make-up artist sono capaci di qualunque cosa. Chissà che Benedetta non abbia imparato ad usare il contouring per rendere più aggraziato il suo nasino. Vuoi provare anche tu? Segui questi consigli.

Non resta che dire che a nostro avviso, Zia Bene è perfetta così e di sicuro non è una dei personaggi famosi che hanno ceduto alle tentazioni esagerate della chirurgia estetica. Il suo aspetto è sempre dolce, raffinato e giovane esattamente come qualche anno fa, forse merito anche dei buonissimi piatti che cucina ogni giorno.