Piano cottura sporco e incrostato: i rimedi naturali per pulirlo all’istante

Scopri quali sono i rimedi più utili per contrastare il piano cottura sempre sporco. Idee per pulire tutto in un lampo.

Quando si parla di cucina, uno degli elementi più difficili da pulire è senza alcun dubbio il piano cottura. Cucinando tutti i giorni e per più volte nell’arco della giornata, sporcarlo è infatti più semplice di quanto si pensi. Al contrario, pulirlo può risultare invece difficile.

Come fare, quindi, se si desidera un piano cottura pulito e facile da pulire? Per farlo è possibile usare dei rimedi naturali che oltre a consentirti di pulire in modo ecologico, ti aiuteranno a risparmiare e a fare in fretta.

Piano cottura sporco: i rimedi per pulirlo rapidamente

Poter contare su un piano cottura sempre pulito è molto importante. I primis per vivere al meglio la propria casa e, subito dopo, per poter accogliere senza problemi anche gli ospiti dell’ultimo minuto.

Per agire in libertà e in modo da ottimizzare i tempi è necessario agire sempre il prima possibile ovvero quando lo sporco inizia ad apparire. Lo sporco fresco è infatti molto più semplice da eliminare e può essere debellato i pochi istanti. Per farlo basta del succo di limone o dell’aceto. Entrambi puliscono e disinfettano al contempo, rivelandosi più che indicati per pulire la superficie.

Ovviamente, questi due rimedi vanno bene solo se si ha un piano cottura in acciaio. Per quelli più delicati è sempre bene chiedere al rivenditore o leggere tra le istruzioni per la pulizia corretta.

Andando ai piani di cottura sporchi e incrostati, ovviamente c’è una soluzione anche in tal caso. Questa, però, sarà un po’ più complessa. È infatti importante usare i rimedi sopra citati lasciandoli agire per il giusto tempo.

Le incrostazioni devono infatti sciogliersi e staccarsi pian piano. Una volta che ciò avviene si potrà passare un panno umido e pulire via il tutto. Quanto ai fornelli e alle griglie, questi possono essere immersi in una bacinella con acqua e limone. Dopo circa mezz’ora li si potrà lavare per bene, ottenendo un buon risultato. Un modo utilissimo per risparmiare tempo e che, insieme a quello per guadagnare tempo spolverando, ti consentirà di godere maggiormente del tuo tempo libero.

È bene ricordare che sebbene si parli di acciaio il materiale è pur sempre delicato. Sono quindi consigliati i panni in microfibra mentre sono sconsigliate del spugnette abrasive o in grado di graffiare la superficie. Agendo in questo modo, ottenere un piano cottura pulito sarà molto più semplice e pulirlo non rappresenterà più un problema.