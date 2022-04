Ilary Blasi in oro e dettagli viola: risplende a “L’Isola dei Famosi”

By

Ilary Blasi anche per la settima puntata de “L’Isola dei Famosi” risplende in oro e dettagli viola: ecco il look tutto da scoprire.

Un’altra puntata del reality in diretta dall’Honduras è andata in onda senza non pochi colpi di scena. Saltano infatti diverse coppie e al momento resiste quella formata da Estefania e Roger diventati anche una coppia nella vita reale.

E ora tutti contro tutti. Si formano due squadre i Tiburon e i Cucaracha. Eliminati invece al televoto Floriana Secondi e Clemente Russo, che vanno su Playa Sgamada, dove ci sono anche Lory Del Santo e Marco Cucolo.

Insomma nuovi equilibri all’Isola ma quello che noi invece vogliamo analizzare in questa sede è il look di Ilary Blasi, ancora una volta splendida e stavolta in oro e dettagli viola: scopriamo l’outfit.

Ecco l’outfit di Ilary Blasi in oro e dettagli viola

Siamo arrivati già alla settima puntata de “L’Isola dei Famosi” e ancora una volta Ilary Blasi ha osato con un outfit decisamente sensuale in oro nude look con un effetto vedo non vedo mozzafiato.

Bella e sensuale la splendida Ilary ha optato stavolta per accessori viola e un look decisamente esplosivo e trendy al tempo stesso. Non è la prima volta che infatti la moglie di Totti detti le tendenze del momento.

Pensiamo al diadema che ha indossato nella prima puntata, o al body chain della quinta puntata. Insomma una vera e propria trend setter come abbiamo più volte ripetuto. Ma allora andiamo a scoprire cosa ha indossato nella puntata di ieri sera la bella conduttrice che è già per il secondo anno consecutivo al timone del programma.

Partiamo dall’abito. Un completo spezzato e a rete, formato da un crop top con spalline fini e ombelico in vista, e una gonna incrociata davanti e dal taglio asimmetrico, più corta davanti e più lunga dietro, a vita alta e con un bordino in raso viola.

L’abito spezzato del brand Gretel Z, marchio già scelto nella quinta puntata quando ha optato per la gonna a matita lilla e la camicia crop bianca a lasciare la pancia scoperta, è di un tessuto metallico color oro e traforato.

L’effetto nude look dell’abito, con il caratteristico “vedo non vedo” hanno reso l’outfit della Blasi estremamente sensuale, facendo risaltare la bellissima silhouette della conduttrice sempre tonica e in forma, nonostante le tre gravidanze.

E ora andiamo a scoprire gli accessori. Partiamo dalle calzature. Come detto all’inizio i dettagli che ha scelto la Blasi sono in viola. Infatti i sandali indossati ieri sera sono in raso viola. Il modello si chiama “Belen” ed è del brand Le Silla si possono acquistare anche online al costo di 514 euro.

E ora torniamo a parlare di un accessorio che abbiamo già visto nelle scorse puntate ovvero i bracciali. Anche stavolta la conduttrice ne ha indossate alcune file su entrambi i polsi di color bianco, rosa e lilla. Tali accessori realizzati con cristalli dalla forma ottagonale sono del brand De Liguoro e sul sito dell’azienda si trovano a 95 euro l’uno.

Stavolta per la bella Ilary capelli sciolti e mossi con delle morbide beach waves mentre per il trucco ha scelto uno smokey eyes esaltando così gli occhi chiari. Non resta che scoprire cosa indosserà la prossima puntata dell’Isola, di sicuro siamo tutti curiosi di scoprire cosa ci riserverà nel nuovo outfit.