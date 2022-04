Cuoio capelluto secco? Corri ai ripari con l’olio di palma rosso

By

Cuoio capelluto secco, non sai come prendertene cura? No problem, utilizza l’olio di palma rosso. Noterai subito la differenza!

Ognuno di noi può andare incontro alla secchezza del proprio cuoio capelluto. Ma allora, come possiamo risolvere la situazione e magari impedire che accade di nuovo?

Noi ti consigliamo di ricorrere all’olio di palma rosso. Magari non ne hai mai sentito parlare, ma fidati che potrebbe rivelarsi l’ingrediente che potrebbe fare proprio al caso tuo.

Cuoio capelluto secco: ecco come rimediare

Come suggerisce il suo nome, l’olio di palma rosso è ovviamente rosso. Infatti, il suo colore lo si deve agli stessi caroteni delle patate dolci e delle carote: alfa-carotene, beta-carotene e licopene.

Sono proprio questi carotenoidi che contribuiscono a una serie di benefici per la salute del corpo e dei capelli. Inoltre, l’olio di palma rosso è una fonte importante di antiossidanti e tante altre proprietà nutrizionali, molto benefiche per i capelli e il cuoio capelluto:

Idrata : L’olio di palma rosso contiene anche grassi e lipidi che possono aiutare a mantenere i capelli e il cuoio capelluto idratati , ripristinando gli oli naturali dei capelli che alcuni shampoo possono eliminare.

: L’olio di palma rosso contiene anche grassi e lipidi che possono aiutare a mantenere , ripristinando gli oli naturali dei capelli che alcuni shampoo possono eliminare. Protegge : L’olio di palma rossa contiene vitamina E , che può aiutare a proteggere il cuoio capelluto dall’esposizione al sole.

: L’olio di palma rossa contiene , che può aiutare a proteggere il cuoio capelluto dall’esposizione al sole. Rafforza: E’ anche un antiossidante, in grado di promuovere la crescita cellulare dei follicoli piliferi, con conseguente rafforzamento dei capelli. I caroteni che danno all’olio di palma rosso il suo colore possono anche aiutare la crescita e aiutare a prevenire che i capelli diventino fragili e deboli.

Promuove un cuoio capelluto sano : Le proprietà antibatteriche dell’olio di palma possono aiutare il cuoio capelluto diminuendo l’infiammazione e creando un ambiente più sano per la crescita dei capelli.

: Le proprietà antibatteriche dell’olio di palma possono aiutare il cuoio capelluto diminuendo l’infiammazione e creando un ambiente più sano per la crescita dei capelli. Previene l’ingrigimento precoce e la perdita dei capelli: La vitamina E che si trova nell’olio di palma rossa diminuisce anche l’ingrigimento dei capelli e la loro perdita.

Tuttavia, per determinare se l’olio di palma rosso sia giusto per te, vale la pena considerare prima il tuo tipo di capelli. Se stai cercando di rinforzare i tuoi capelli o idratare il cuoio capelluto, allora l’olio di palma rosso può fare al caso tuo.

Però, l’olio di palma rosso potrebbe essere troppo pesante per chi ha capelli sottili o fini. Inoltre, è sconsigliato se si ha un cuoio capelluto oleoso o acneico. Ti consigliamo di non utilizzarne troppo e per quanto riguarda la frequenza d’uso, si può benissimo farne un utilizzo quotidiano, anche se un paio di volte alla settimana è più che sufficiente.