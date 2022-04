Michelle Hunziker, salto nel passato: il video inedito conquista tutti

By

Michelle Hunziker pubblica un video inedito del suo passato scrivendo un lungo messaggio e conquista tutti: boom di like e commenti.

Tempo di bilanci per Michelle Hunziker che, tornando indietro nel tempo, pubblica un video inedito sul suo profilo Instagram ripensando ai tanti sogni che aveva da bambina e che sembravano irrealizzabili e che, con tanto lavoro, è riuscita a far diventare realtà. Un viaggio nel tempo quello della conduttrice svizzera che, con le sue parole, ha emozionato non solo i fan, ma anche amici e colleghi.

Nel video, Michelle mostra due momenti opposti della sua carriera: gli inizi e il momento in cui ha avuto gli occhi dell’Italia su di è. Sempre bellissima, la showgirl mostra con orgoglio i suoi sogni realizzati.

Michelle Hunziker, l’insegnamento pensando al passato

Michelle, oggi, è una donna realizzata sia professionalmente che umanamente. Dopo anni di duro lavoro, è riuscita a realizzare tanti sogni professionali lavorando sia in tv dove ha calcato più volte il palco del Festival di Sanremo che a teatro. Impegnata in prima linea per difendere i diritti delle donne e combattere contro la violenza, Michelle ha anche realizzato il sogno di diventare mamma prima con Aurora, nata quando lei era giovanissima e con cui, oggi, ha un rapporto meraviglioso e le piccole Sole e Celeste.

Pensando al suo passato, Michelle che ha recentemente affrontato la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, con un filmato della durata di circa un minuto, lancia un messaggio e un insegnamento a tutti i suoi fan. L’infania della Hunziker non è stata facile. Pensando al passato, nella testa della showgirl, torna la voglia di scappare dal “dolore dalle urla nel salotto, dalla disperazione della mia mamma che affrontava il papà con il suo problema dell’alcol”.

Ad aiutarla erano i sogni. Quei sogni che sembravano lontani e impossibili da realizzare e che, invece, oggi riesce a toccare con mano. “Non importa quanto sembrino impossibili i vostri sogni, da dove venite e in che condizione siete attualmente, fate volare alte le vostre aspirazioni, non bloccate mai voi stessi nel sognare con il cuore qualcosa di straordinario… perché potrebbe avverarsi”, ha scritto.

Tanti i commenti dei fan, ma soprattutto delle amiche e colleghe come Anna Tatangelo, Diletta Leotta, Cristina Parodi, Elena D’amario, Francesca Manzini e tanti altri.