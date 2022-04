Spezzafame primaverili: ecco quali scegliere per evitare le abbuffate

È primavera e hai sempre fame? Scopri quali sono gli spezzafame da scegliere per dire addio alle abbuffate.

L’arrivo della primavera porta con se una discreta fame che, ovviamente, non aiuta chi è a dieta o cerca di mantenersi in forma.

Per fortuna, però, ci sono degli spuntini che si possono fare tra un pasto e l’altro e che possono aiutare a mitigare sia il bisogno fisico di mangiare qualcosa che la così detta fame nervosa. Ecco, quindi, quali sono gli spuntini che dovresti fare per spezzare la fame in primavera.

Spezzafame primaverili: quali scegliere per vivere la dieta con gioia

Seguire una dieta in primavera può risultare difficile per la fame che viene spesso in orari impensabili. È più che risaputo, infatti, che mangiare fuori pasto porta a fare scelte discutibili e che spesso sono la causa dei rotolini in più o dell’ago della bilancia che non si decide a scendere.

Capire quali cibi scegliere e tenere sempre a portata di mano per effettuare degli spuntini primaverili che siano golosi e al contempo sazianti ed in grado di non far ingrassare è quindi molto importante. Una volta scelti quelli che più ti piacciono ti basterà infatti tenerli sempre pronti all’uso per poter vivere con serenità i vari momenti della giornata.

La frutta secca

Uno spuntino sicuramente goloso e che ti aiuterà a vivere al meglio i momenti di fame è la frutta secca. Ricca di grassi buoni è infatti in grado di placare la fame velocemente e tutto con piccole quantità. Inoltre, aiuta a placare la fame nervosa, rendendosi più che mai utile quando si è a dieta. Il trucco sta nel porzionarla prima in modo da non trovarsi a mangiarne in quantità esagerate. Dopotutto, per quanto sana, è pur sempre un alimento calorico che, pertanto, va consumato con moderazione. Tra pistacchi, mandorle, noci, anacardi, noci di macadamia e nocciole avrai solo l’imbarazzo della scelta. E che tu decida di gustare un buon mix (meglio attenerti sempre tra i 15 e i 30 grammi) o variare ogni giorno, sarà uno spuntino del quale ti stancherai difficilmente.

La ricotta con fragole

Se hai voglia di qualcosa di buono da gustare poco prima di andare a dormire o da concederti a merenda, puoi optare per della ricotta magra da gustare con delle fragole o con della confettura di frutta. Il suo sapore dolce ti aiuterà a saziarti e placherà a sua volta il bisogno di gustare qualcosa di buono. Mangiarla sarà come assaporare un dolce e ciò gioverà senza alcun dubbio al tuo umore. Cosa che, a sua volta, aiuta a gestire al meglio qualsiasi piano alimentare.

Lo yogurt greco è tra gli spezzafame primaverili più efficaci

Un altro spezzafame che non si può non menzionare è lo yogurt greco, noto perché ricco di proprietà. Grazie alla quantità di proteine consente infatti di godere al meglio di qualcosa di fresco, buono e genuino. E tutto saziandosi relativamente in fretta. Per poterlo gustare al meglio si può optare per aggiungervi della marmellata di arance o di limoni o per un pizzico di miele. Ovviamente si può gustare anche da solo. Ciò che conta è gustarlo sempre al naturale ed effettuare eventuali aggiunte con prodotti sani e naturali. Meglio evitare quelli alla frutta o zuccherati.

Il pane tostato con formaggio spalmabile

Se i tuoi attacchi di fame pretendono qualcosa di salato, una buona scelta è quella del pane tostato (meglio se integrale) con formaggio spalmabile. In questo modo otterrai uno spuntino bilanciato, gustoso e altamente saziante. Ovviamente puoi anche variare con gli accoppiamenti e arricchirlo con una fetta di salmone affumicato o con dell’avocado. Ciò che conta è non esagerare con il pane e sceglierlo sempre integrale.

La crema di avocado e cacao

Mescolare dell’avocado con il cacao amaro è un buon modo per ottenere una crema che sappia di cioccolato e che sia vellutata e golosa al punto giusto. Il tutto con un frutto ricco di proprietà benefiche e che se mangiato in piccole quantità si rivela anche amico della dieta. L’avocado, infatti, sazia in fretta e aiuta a contrastare ed evitare gli attacchi di fame. Un alleato che non dovrebbe mai mancarti.

Questi cinque spuntini sono molto adatti come spezzafame primaverili e ti consentiranno di vivere al meglio la stagione senza doverti preoccupare della linea. Esattamente ciò che ti serve per godere a pieno del buon cibo senza però andare incontro a problemi con la bilancia.