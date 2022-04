E’ stata la prima fidanzata famosa di Stefano De Martino: ecco com’è e cosa fa oggi

By

Nella vita privata di Stefano De Martino c’è stata una donna che oggi è famosissima, ma forse non tutti ricordano chi è, scopriamolo insieme.

Uno dei personaggi più amati della tv oggi, Stefano De Martino continua a collezionare successi nella sua carriera nel mondo dello spettacolo. In questi mesi lo abbiamo visto protagonista ancora una volta di Step- Stasera tutto è possibile, lo show comico di Rai Due di cui è stato al timone. Da poco, però, il ritorno in Mediaset.

Per De Martino è stato inevitabile seguire il “richiamo” di Maria De Filippi, che lo ha voluto di nuovo ad Amici in veste di giudice insieme a Stash e ad Emanuele Filiberto. In effetti al talent show deve molto, perché proprio da lì ha avuto inizio la sua carriera. Ma cosa si sa della sua vita privata oggi? Sono mesi che si parla di un ritorno di fiamma (semi-confermato) con Belen Rodriguez.

La showgirl argentina è stata il suo amore più grande, visto che le ha regalato il piccolo Santiago, ma le cose erano finite. Da un po’ però, che i due sono tornati a riempire i giornali di gossip tra passeggiate romantiche insieme e cene fuori a lume di candela. Per non parlare poi della storia su Instagram di Belen in cui, a letto, si vedeva lui. C’è però, nella sua vita passata una donna diventata poi famosissima. Forse non tutti ricordano chi era: parliamo di Emma Marrone.

Il successo di Emma Marrone e la vita privata da Stefano De Martino ad oggi

I due si sono conosciuti proprio tra i banchi della scuola di Amici. Il giovane ballerino Stefano e la talentuosa cantante Emma, parteciparono insieme al talent show nell’edizione del 2009, di cui lei fu vincitrice. Tra separazioni e ritorni di fiamma fu la Marrone però, a farne le spese visto che Stefano poi scelse proprio Belen.

Sempre bellissima e dotata di un’innata sensualità, il suo caschetto biondo irregolare è iconico, nonostante la Marrone abbia cambiato diversi look. La sua bellezza rimane pulita e naturale, guardate ad esempio quanto fascino in questa foto in bianco e nero.

Dai tempi di Amici la carriera di Emma è stata una collezione di successi nel campo della musica. Milioni di dischi venduti e brani che sono rimasti nel cuore degli italiani. Come non parlare delle indelebili partecipazioni al Festival di Sanremo: una nel 2011, quando ha emozionato con il brano “Arriverà” insieme ai Modà conquistando un secondo posto, l’altra l’anno successivo di cui è vincitrice assoluta con “Non è l’inferno“. Nel 2022 il grande ritorno sul palco dell’Ariston con “Ogni volta è così“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Nella sua arte non manca anche il cinema: alcuni ruoli da attrice, come nei film “Benvenuti al nord” e “Gli anni più belli“. Proprio di recente la cantante ha pubblicato sul suo Instagram una foto insieme al regista di “Il ritorno“, prossimo lavoro cinematografico di Emma. Nella vita amorosa, invece, un altro grande amore della Marrone è stato l’attore Marco Bocci, ma anche con lui non ha funzionato.

Tra gli altri, nei gossip che la vedono protagonista sono spuntati diversi nomi vip ma ad oggi non si conosce nessuno che abbia conquistato il cuore della bella Emma. Non resta che aspettare insomma, perché come lei stessa cantava…”Arriverà il sapore del bacio più dolce e un abbraccio che ti scalderà“.