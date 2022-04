Amici 21, la decisione dei giudici non convince: pubblico in rivolta

Ad Amici 21 la decisione dei giudici di Maria De Filippi non ha convinto il pubblico del piccolo schermo che ha mostrato tutto il proprio dissenso.

Amici 21 è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani per un nuovo appuntamento del serale. Serale che, almeno per questo momento, prevede una doppia eliminazione ad ogni puntata in quanto i Professori hanno scelto di promuovere in questa fase della trasmissione tutti gli allievi presenti ed il loro numero è troppo elevato rispetto al numero di puntate previste.

Sabato scorso i membri della giuria, composta da Stefano De Martino, Il principe Emanuele e Filiberto e Stash (sostituito da Sabrina Ferilli poiché positivo al covid), hanno deciso di mettere un freno al percorso di John Erik e Leonardo Lini, preferendo far proseguire in questa gara altri talenti.

Questa decisione però è stata condivisa o meno dal pubblico del piccolo schermo che ha la possibilità di esprimere la propria preferenza soltanto durante la puntata finale? Per rispondere a questo quesito, abbiamo deciso di lanciare un sondaggio sui nostri canali social chiedendo loro se avrebbero eliminato ugualmente questi due giovani talenti o avrebbero preferito altri allievi di Amici 21.

Sondaggio Amici 21: il pubblico boccia la scelta dei giudici

I risultati non si sono fatti attendere e i nostri lettori hanno subito evidenziato la loro preferenza sul cast di Amici di Maria De Filippi, che durante il corso di questi anni di messa in onda ha lanciato numerosi talenti come che hanno lasciato il segno nel cuore del pubblico, ma prima di svelarvi il risultato di questo sondaggio dobbiamo fare alcune dovute precisazioni.

La prima è che questo sondaggio è stato pubblicato e diffuso con la sola intenzione di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare l’opinione dei nostri lettori in merito ai personaggi o programmi trattati. I risultati, tra l’altro, sono stati stabiliti attraverso una media di voti ricevuta, sia in positivo che in negativo, e in fondo a questo articolo trovate tutte le percentuali delle preferenze indicate. Chiariti questi importanti passaggi proseguiamo pure con il topic principale di questo articolo.

Il pubblico della rete ha categoricamente bocciato la decisione dei giudici di Amici 21 di mettere un freno al percorso iniziato nella scuola più famosa d’Italia di Leonardo Lini e John Erik. In particolar modo, come potete notare dai voti ricevuti, i nostri lettori non hanno particolarmente apprezzato l’uscita del ballerino di latino affermando, spulciando i vari commenti lasciati sul web, che più di tutti meritava di proseguire all’interno del programma ma la giuria ha scelto di agire in maniera completamente opposta.

Durante la puntata prevista questa sera, altri allievi abbandoneranno la trasmissione di successo di Maria De Filippi e chissà se questa volta i membri della giuria di Amici 21 convinceranno il pubblico da casa.