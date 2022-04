Spesa veloce: le dritte da seguire per risparmiare tempo

Poter effettuare una spesa veloce è il tuo sogno da sempre? Ecco le dritte per riuscirci in modo agevole.

Tra le incombenze di tutti i giorni, quella della spesa è una delle più seccanti. A meno di non amare il rituale della scelta e dell’acquisto del cibo, dover sottrarre del tempo libero nella ricerca dei prodotti migliori può non essere piacevole. Sopratutto se a casa si hanno tante cose da fare.

Per fortuna, però, esistono delle strategie che messe in atto possono aiutare a fare una spesa veloce e comunque funzionale. Se anche tu sei tra coloro che proprio non amano fare la spesa e che vivono questo momento con un forte senso di disagio, le dritte che stiamo per svelarti fanno al caso tuo. Pronta a prendere appunti?

Spesa veloce: i segreti ottimizzare i tempi

Alla base di una spesa veloce e funzionale c’è sempre una buona organizzazione di base. Motivo per cui, la prima cosa che dovrai fare è studiare le tue necessità e le opportunità che ti circondano. Questo è sicuramente un passaggio noioso (in realtà prendendolo per il verso giusto può rivelarsi divertente) ma anche indispensabile al fine di ottimizzare tutte le tue spese future. Conoscere i supermercati vicini, i tuoi tempi liberi durante la settimanale e le esigenze in fatto di cibo e prodotti da acquistare, sarà infatti la tua chiave per una spesa veloce.

È quindi importante che tu capisca di quali prodotti hai bisogno più spesso e di quali sono i negozi dove acquistarli con maggior agilità. Creandoti una routine, infatti, potrai fare tante piccole spese veloci e di brevissima durata che ti aiuteranno a non dover perdere ore dietro una spesa enorme e noiosa. Ecco, quindi, alcuni consigli strategici.

Stabilire dei giorni in base agli impegni

La prima cosa da fare è quella di scegliere dei giorni da dedicare all’acquisto di ciò che ti serve in base ai tuoi impegni e a quanto tempo impieghi a finire ciò che hai in casa. Anche se non sempre ci fai caso, anche tu hai sicuramente una tua routine nel mangiare e scoprire qual è ti guiderà verso una spesa più consapevole. Una volta capito questo potrai inserire dei piccoli acquisti in momenti strategici della giornata che non ti peseranno. Un esempio? Se dove lavori c’è un piccolo market con buoni prezzi potrai acquistare li alcune cose, magari sfruttando la tua pausa pranzo o approfittando del momento in cui entri o esci dal lavoro e sai di trovarlo ancora semi deserto. In questo modo acquisterai ciò che ti serve in poco tempo e senza quasi farci caso.

Provare con la spesa online è un modo semplice per fare una spesa veloce

Un altro modo per fare in fretta è quello di ordinare ciò che ti serve quando sei al lavoro e ritirarlo in negozio quando rientri a casa. In questo modo eviterai file interminabili e vivrai il momento della spesa in modo più giocoso e divertente. Puoi usare questo metodo per quei prodotti che conosci e che sai di prendere sempre. Acqua, detersivi per il bucato, shampoo e cose simili. In questo modo non dovrai preoccuparti di arrivare tardi e di trovare gelati sciolti o simili. Le cose golose e che finiscono in fretta potrai acquistarle dal vivo. Sceglierle, infatti, è sempre piacevole, no?

Riservare la spesa grossa solo alle scorte

Un altro segreto per una spesa veloce è quello di riservare quella grossa solo ai prodotti di cui sei solita far scorta. Così facendo dovrai farla una volta ogni 15 giorni o, se sei brava, anche una volta al mese. E in compenso avrai sempre la dispensa piena. Ciò ti consentirà di dover acquistare settimanalmente solo prodotti facilmente deperibili come frutta, verdure, insalate e simili. Una scelta che ti consentirà di guadagnare molto più tempo libero. Tempo che potrai spendere facendo ciò che più ti piace.

Questi semplici trucchi per una spesa veloce, così come quelli per risparmiare tempo con la gestione della tua casa, possono davvero cambiarti la vita. Ciò che conta è comprenderli e modellarli sulla tua persona e, sopratutto, sul tuo stile di vita. Così facendo guadagnerai molto più tempo e maggior rilassatezza. E forse, anche la spesa non sarà più una cosa così terribile da fare. Un motivo in più per cui provare, no?