E’ stata una delle allieve più amate di Amici: oggi è completamente cambiata

I ragazzi di Amici rappresentano la moda delle varie generazioni, una di loro è stata amatissima anni fa, oggi la trasformazione è incredibile.

La scuola di Amici è da sempre un concentrato dello stile di ogni nuova generazione. Giunta adesso alla ventunesima edizione, ha lanciato tantissimi talenti. Chi più e chi meno, i ragazzi hanno continuato a seguire le loro passioni, ma di tempo ne è passato veramente tanto. Una di loro è stata un’allieva che ha dettato la moda del tempo, parliamo dell’anno 2003.

Desta sempre molta curiosità andare a scoprire come siano diventati i ragazzi di Amici che non vediamo da un po’, ma che durante la loro esperienza da allievi sono stati dei veri beniamini per i giovani. Nel 2003 la moda era ben precisa: accessori etnici e stampe militari, canotte super colorate, pantaloni larghi con i tasconi milleusi e…capelli sfrangiati!

Questi dettagli potrebbero già farvi pensare a una delle cantanti che in quell’edizione di Amici spopolò con la sua frangetta cortissima e i suoi capelli castani tagliati in stile mullet (in quel periodo c’era un ritorno agli haircut degli anni ’80 che i teenager amavano). Non vi è ancora chiaro di chi stiamo parlando? Si chiama Alessia Orlandi ed è stata una delle allieve più trendy della scuola di Amici, oggi è completamente cambiata e il suo look vi sorprenderà.

Abiti eleganti e look sofisticato, ecco com’è oggi Alessia Orlandi

Sappiamo bene che i teenagers rappresentano al meglio le mode e i trend di ogni generazione e Alessia Orlandi non era da meno. Oggi però, è una donna adulta ed il suo look è cambiato tantissimo. Raffinata ed elegante, la Orlandi non ha perso la passione della musica, che continua a far parte della sua vita anche professionale.

Nella biografia del suo profilo Instagram, che conta oltre 7mila follower, troviamo infatti le emoticons di un microfono e delle note musicali e tra i post, moltissimi sono dedicate proprio al canto. Scopriamo che Alessia è una grande appassionata di ukulele e con la sua voce melodiosa e dolce lavora allietando i matrimoni con le sue esibizioni e la band.

Come dicevamo, il suo aspetto è cambiato moltissimo: gli stessi lineamenti delicati sono rimasti, poco make-up e bel sorriso. Ma adesso l’ex cantante di Amici ha i capelli lunghi e scuri sfumati di biondo miele con un effetto shatush. La bella Alessia Orlando non rinuncia all’eleganza, in molte sue foto appare stupenda con indosso abiti lunghi che ne esaltano la femminilità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Orlandi🎤🎶 (@alessiaorlandi)

Sei curioso di scoprire che fine ha fatto un’altra amatissima allieva di Amici? Ma torniamo alla Orlandi, la cantante ha anche un suo canale su Youtube in cui spesso pubblica cover dei suoi brani preferiti e continua ad avere il seguito dei suoi fan. Alessia è innamoratissima del piccolo nipotino, che vediamo spesso ritratto nei suoi post e con cui si diverte ogni tanto anche a cantare con tanto di ukulele sempre proprio in mano.