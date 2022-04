Federica Pellegrini, dopo le medaglie d’oro, arriva la vittoria più grande

By

Federica Pellegrini, dopo aver scritto la storia del nuoto italiano conquistando tantissime medaglie, porta a casa la vittoria più importante.

Federica Pellegrini, da anni protagonista indiscussa del nuoto italiano, è l’atleta che ha scritto la storia dello sport che le ha permesso di conquistare tantissimi successi sin da quando aveva solo sedici anni. Vittorie e successi arrivati con anni e anni di sacrifici e durissimi allenamenti che hanno formato non solo l’atleta, ma anche la donna.

Oltre al nuoto, però, la Pellegrini ha sperimentato anche altre strade accettando anche proposte televisive come quella che l’hanno portata a diventare il giudice di Tu sì que vales. Nella vita della regina del nuoto italiano, tuttavia, non c’è solo lo sport e il lavoro, ma ricopre un ruolo fondamentale anche l’amore e, proprio dall’amore, sta per ricevere il regalo più bello.

Federica Pellegrini, l’annuncio che tutti aspettavano

Federica Pellegrini non ha mai rinunciato all’amore. Dopo la fine della storia con Filippo Magnini, oggi sposato con Giorgia Palmas con cui ha avuto la figlia Mia, la regina del nuoto italiano ha ritrovato l’amore con Matteo Giunta, suo allenatore. Tutto è nato a bordo piscina e, dopo quattro anni d’amore, sono pronti a coronare la loro bellissima storia.

La coppia ha vissuto con assoluta riservatezza il primo periodo. Nonostante rumors e indizi, infatti, la Pellegrini ha sempre preferito non confermare e non smentire fino a quando, insieme al fidanzato, ha deciso di uscire allo scoperto. L’ufficializzazione è arrivata a Tokyo 2020. In quell’occasione, oltre ad annunciare il ritiro dalle gare, la regina del nuoto italiano ha confermato la storia d’amore con Matteo Giunta. Oggi, dopo quattro anni insieme, sono pronti a pronunciare il fatidico sì.

Pur vivendo con riservatezza la storia d’amore, la Pellegrini e Matteo Giunta hanno rilasciato la prima intervista di coppia ai microfoni di Verissimo, nella puntata che sarà trasmessa domenica 10 aprile. Nel salotto di Silvia Toffanin, la Pellegrini e Matteo Giunta hanno annunciato la data del matrimonio.

“Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d’origine, Venezia. Non pensavo che l’organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto. Non vediamo l’ora che succeda”, ha spiegato la campionessa che ha poi svelato i dettagli della sua decisione di ufficializzare la storia – “Dopo l’ultima gara olimpica ho deciso di liberarci e di svelare questo segreto di Pulcinella. Ora stiamo vivendo tutto alla luce del sole ed è bellissimo”, ha annunciato la Pellegrini.