Prodotti da bagno: la mini guida per tenerli sempre in ordine

Scopri come tenere sempre in ordine i prodotti da bagno. La mini guida che ti tornerà più utile di quanto pensi.

Tenere sempre in ordine i prodotti da bagno è davvero difficile. Si tratta, infatti, di articoli che siamo solite maneggiare di continuo e spesso in situazioni in cui il tempo a disposizione è davvero poco. Che si tratti della mattina in cui si ha fretta di uscire o della sera in cui si è troppo stanche per pensare a riordinare le proprie cose, il risultato è sempre lo stesso: un bagno che vive nel caos.

Come fare, quindi, a cambiare le cose? A volte, tenere tutto in ordine è più un esercizio di stile e basta partire con il piede giusto per farcela senza grossi problemi. Ecco, quindi, alcune regole d’oro che ti consentiranno di avere un bagno sempre in perfetto ordine. E tutto senza impiegare più tempo del normale nel gestirlo.

Prodotti da bagno in ordine: ecco come fare

Se anche tu sei sempre alle prese con dei prodotti da bagno che si trovano in giro tra doccia, lavandino e mobili vari, sei nel posto giusto.

Oggi, infatti, ti mostreremo alcuni semplici trucchi che cambieranno le cose e che ti consentiranno di poter godere di un bagno sempre in ordine e con prodotti a portata di mano seppur non in giro. Ciò che conta è organizzarti da subito per seguire quanto indicato. Il resto verrà da se in modo più semplice di quanto tu possa immaginare.

Ogni cosa al suo posto

Iniziamo con la regola numero uno dell’ordine. Ogni cosa deve avere un suo posto. Cosa che non significa che deve essere rimessa a posto ma che deve averne uno tutto suo. Un posto che sia preciso, dedicato e facile da raggiungere. Così facendo, non impiegherai più tempo con flaconi in mano e sguardo perso alla ricerca del punto esatto in cui sistemarli. Sapendo già qual è il posto giusto, metterli dove devono stare ti risulterà così semplice da non farci neppure caso.

Scatole come cassetti

Hai dei mobili con ante e a volte difficili da raggiungere? Sistema al loro interno delle scatole o dei cestini e destina ognuno di questi ad una determinata categoria di prodotti. Sistema shampoo e balsamo in un cestino, le creme in un altro e scegline uno solo per pettini e spazzole. Fai lo stesso per tutte le categorie di prodotti che ti vengono in mente e otterrai dei cestini da poter prendere all’occorrenza sapendo già cosa contengono. In questo modo, anche riporvi ciò che hai appena usato risulterà molto più semplice.

Crea un angolo per la doccia

In doccia dovrebbero stare poche cose ma sappiamo bene come la fretta porti a scelte ben diverse. Tanto vale fare buon viso a cattivo gioco e piazzare una mensola o un cestino apposito di plastica al suo interno. In questo modo spugne, cuffie prodotti per la pulizia ed eventuali rasoi avranno un loro posto prestabilito. Ciò che conta è pulire spesso il tutto tenendo conto dell’umidità che si sprigiona nel vano doccia. E, ovviamente, se sei solita usare la vasca, lo stesso metodo è applicabile anche li.

Organizza una zona per il trucco

Il make up è molto importante è in quanto tale dovrà avere un angolo dedicato. Puoi scegliere una cassettiera apposita o un vano da organizzare sempre secondo la regola delle scatole. I metodi per tenere i trucchi in ordine sono tanti e vari. Ciò che conta è sceglierne uno e metterlo in atto. In questo modo la routine del mattino sarà molto più piacevole da seguire.

Prodotti per i capelli sempre a posto

Anche per i capelli andrebbe seguita la stessa regola. E ciò vale sia per phon, piastre e accessori vari che per mollette, elastici e tutto quel che sei solita usare. Avendo un posto dedicato, rimettere le cose al loro posto dopo averle usate diventerà così automatico che ti sorprenderai per non averci pensato prima.

Ora che hai scoperto quali trucchi mettere in atto per tenere i prodotti da bagno sempre in ordine, non ti resta che decidere come organizzare le cose secondo il tuo stile. Scoprirai che vivere il bagno non è mai stato così piacevole.