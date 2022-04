Al Grande Fratello del 2004 ha fatto molto parlare di sé per la sua relazione con il nobile Ascanio Pacelli: ecco com’è oggi la fidanzata del noto principe romano.

Correva l’anno 2004 quando l’abbiamo vista per la prima volta sul piccolo schermo, nella Casa del Grande Fratello. Qui ha letteralmente ipnotizzato tutti con la sua bellezza eterea e il suo non comune magnetismo. Persino il principe romano Ascanio Pacelli, uno dei grandi protagonisti di quell’edizione, non è riuscito a resisterle e, alla fine, l’ha anche sposata. Ecco di chi stiamo parlando.

Il Grande Fratello è un programma noto per essere teatro di clamorosi colpi di scena, che hanno tenuto gli spettatori incollati allo schermo per anni e anni. Uno degli avvenimenti che ha fatto più scalpore è stato il fidanzamento di un nobile romano discendente di Papa Pio XII con una delle ragazze che, nel 2004, hanno partecipato insieme a lui alla quarta edizione della famosa trasmissione in onda sulle reti Mediaset. Ecco di chi si tratta e com’è diventata oggi.

È stata la fidanzata di un principe romano al Grande Fratello: oggi è così

Stiamo parlando dell’avvenente Katia Pedrotti, la cui bellezza ipnotica ha incantato i telespettatori della quarta edizione del Grande Fratello e le ha permesso di raggiungere la terza posizione.

Dopo l’esperienza al noto programma di Mediaset, durante il quale ha iniziato una relazione con Ascanio Pacelli, Katia non si vede così spesso in tv. Agli impegni televisivi, infatti, preferisce dedicarsi alla famiglia, facendo qualche raro servizio fotografico e partecipando come ospite a qualche trasmissione. Subito dopo la fine del Grande Fratello, lei e Ascanio sono convolati a nozze e non si sono più lasciati, nonostante i normali alti e bassi. La coppia ha anche avuto due figli bellissimi, Matilda (con lei nella foto, nata nel 2007) e Tancredi (nato nel 2013).

Dopo essersi creati una famiglia, Katia e Ascanio hanno passato un periodo di crisi coniugale, poi prontamente superata. I due, infatti, avevano perso la loro intimità e la mancanza di passione ha messo a dura prova il loro matrimonio e il loro amore. Fortunatamente, si è trattata di una crisi momentanea e la coppia è tornata insieme più forte e solida di prima, con somma gioia dei figli.

Katia e Ascanio sono stati la prima coppia in assoluto del Grande Fratello a unirsi in matrimonio. (Un’altra ragazza ha invece preso parte alla 14° edizione del programma insieme all’ex fidanzato. Ve la ricordate?) Un primato che ha fatto loro ottenere diverse richieste di partecipazione al Grande Fratello Vip, sempre prontamente rifiutate. Per Katia, infatti, l’esperienza del Grande Fratello è stata molto importante, ma legata a un periodo della sua vita ormai passato. L’ex showgirl ha comunque affermato che se dovesse tornare indietro nel tempo parteciperebbe di nuovo alla trasmissione, che le ha regalato la notorietà.

Katia (che, secondo alcuni, sarebbe ricorsa a qualche intervento di chirurgia estetica) tiene sempre aggiornato anche il suo profilo Instagram, dove si definisce “moglie, mamma e sognatrice certificata”. Sul profilo pubblica con regolarità foto e selfie con i suoi figli e la sua famiglia, che per lei sono il bene più prezioso in assoluto. In suoi fan le sono da sempre fedeli e non perdono occasione per commentare ogni foto da lei postata.