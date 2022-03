Katia Pedrotti rifatta? Ecco com’è cambiata l’ex gieffina

Katia Pedrotti, insieme al marito Ascanio Pacelli è stata una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello. Ecco com’è cambiata oggi la ex gieffina

Katia Pedrotti nata il 27 settembre 1978 a Chiesa in Valmalenco è divenuta nota per la sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello (2004) e per essere arrivata terza in finale.

La donna, ha da subito catturato l’attenzione del pubblico da casa e di Ascanio, instaurando una relazione con lui dentro la casa più spiata d’Italia. I due, successivamente, sono convolati a nozze nel 2005 e hanno avuto due figli, Matilde (2007) e Tancredi (2013).

Attualmente, la Pedrotti si occupa insieme a suo marito dell’azienda di famiglia, ed è inoltre anche una famosa influencer.

Ma cosa fa oggi Katia? E soprattutto quanto è cambiata?

Katia Pedrotti rifatta? La voce della verità

Katia Pedrotti è sempre stata una bella ragazza. Oggi per mantenersi in forma fa molto sport e tano fitness. Eppure, nonostante la sua bellezza naturale la donna ha dichiarato più volte di essere ricorsa alla chirurgia estetica.

Per un problema di salute personale, così come ha sempre dichiarato Katia, ha dovuto ricorrere alla chirurgia estetica per il seno. Invece per motivi di salute, la ex gieffina ha deciso di rifare il naso.

Dunque, sono solamente due gli interventi a cui la moglie di Pacelli (qui per vedere gli auguri di lui per i suoi 40 anni) si è sentita di sottoporsi: la mastoplastica additiva per ingrandire quel seno di cui era scarsamente provvista e la rinoplastica, ma solo per motivi di salute.

Il suo, infatti, è stato un intervento meramente funzionale, volto cioè a correggere un problema respiratorio che la Pedrotti si portava dietro dalla nascita. Secondo le dichiarazioni Katia non avrebbe ricorso ad ulteriore alcun tipo di intervento né a punture a labbra, palpebre e zigomi.

Infatti la Pedrotti ha più volte dichiarato che per mantenersi in linea e in forma si fa seguire costantemente da un nutrizionista che, mediante una particolare scheda, le consiglia tutti i pasti che deve assumere mensilmente ed esegue degli esercizi e allenamenti per mantenersi tonica e con gli addominali scolpiti. Basta guardare il suo profilo Instagram da più di mezzo milione di follower (552 milioni) per capire il suo stile di vita.